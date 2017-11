SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS/ Su Rai 3 il film con Edoardo Leo (oggi, 23 novembre 2017)

Smetto quando voglio - Masterclass, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 23 novembre 2017. Nel cast: Edoardo Leo, Stefano Fresi e Valerio Aprea, alla regia Sydney Sibilia. Il dettaglio.

23 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST EDOARDO LEO E LUIGI LO CASCIO

Il film Smetto quando voglio - Masterclass va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 23 novemre 2017, alle ore 21.15. Una commedia del 2017 che è stata diretta da Sydney Sibilia (regista anche degli altri film della trilogia) e interpretata da Edoardo Leo (Perfetti sconosciuti, Noi e la Giulia, Che vuoi che sia), Stefano Fresi (La prima volta di mia figlia, Gli ultimi saranno gli ultimi, Ogni maledetto Natale) e Valerio Aprea (Moglie e marito, Viva l'Italia, Nessuno mi può giudicare). Il film è il secondo capitolo di una trilogia iniziata nel 2014 con Smetto quando voglio e che si concluderà con Smetto quando voglio - Ad Honorem, in uscita a fine mese. Il film è ambientato dopo gli eventi di Smetto quando voglio, di cui è il sequel, ma poco prima della scena finale di quest'ultimo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS, LA TRAMA DEL FILM

Pietro Zinni (Edoardo Leo) è in carcere e il figlio suo e di Giulia (Valeria Solarino) è appena nato. Pietro, dopo le vicende del primo film, è stato incarcerato e ritenuto l'unico responsabile delle azioni della sua banda. Gli altri collaboratori, tutti ex ricercatori universitari disoccupati, sono tornati a svolgere lavori umili e sottopagati per sbarcare il lunario. In prigione Pietro ha trovato un lavoro, e il suo piano è prolungare la detenzione organizzando una rissa al fine di continuare a guadagnare il suo stipendio per mantenere il figlio. Tornato il libertà, invece, sarebbe solo l'ennesimo disoccupato senza prospettive, con una condanna a rendere ancora più difficile la ricerca di un lavoro. L'ispettrice Paola Coletti (Greta Scarano), responsabile del suo arresto, arriva però in carcere con una proposta per Pietro. Quest'ultimo dovrà rimettere insieme la vecchia banda e analizzare le nuove smart drugs immesse sul mercato, in modo che possano essere catalogate e riconosciute come stupefacenti dal Ministero della Salute. Se riusciranno ad identificare la composizione di 30 nuove droghe saranno liberi e tutte le accuse nei loro confronti cadranno. Pietro accetta, a patto di poter inserire dei nuovi collaboratori all'interno della banda.

