STEFANO DE MARTINO / Trascorre un pomeriggio a casa di Belen Rodriguez: è di nuovo amore?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo molto vicini: il ballerino è stato visto trascorrere un intero pomeriggio in compagnia della sua ex e del figlio Santiago.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo vicini: il fatto è noto da tempo tra i fan della coppia, che già durante l'estate avevano visto i genitori di Santiago trascorre del tempo insieme come mai era accaduto dalla fine del loro matrimonio. In una recente intervista, la stessa showgirl argentina aveva ammesso di voler dare tutta la serenità possibile al bambino, che dovrà crescere con la presenza costante dei suoi due genitori. Soprende però che, ancora una volta, il nome del ballerino napoletano torni ad essere caldo parlando di un possibile ritorno di fiamma. È noto, infatti, che Belen e Andrea Iannone non stanno vivendo un periodo facile, tanto che il settimanale Chi ha pubblicato servizio secondo il quale il loro rapporto sarebbe definitivamente finito. E in tutto questo Stefano De Martino potrebbe avere un ruolo da non sottovalutare...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: riavvicinamento in vista?

La voce di un ulteriore riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata calda nel corso delle ultime ore, ovvero da quando il settimanale 'Nuovo' ha pubblicato alcuni scatti del ballerino di Amici. Quest'ultimo ha riaccompagnato a casa il figlio Santiago a inizio pomeriggio ( e su questo non c'è nulla di strano, del resto il piccolo dovrà pur tornare...) ma si è poi fermato dalla sua ex fino a sera inoltrata. Non si sarebbe quindi trattato di un semplice saluto, come accadeva solitamente. È questo un indizio da non sottovalutare? I paparazzi sono in grande apprensione, continuando a tenere costantemente monitorati i movimenti della coppia d'oro dello showbiz, soprattutto ora che entrambi sono tornati ad essere single. Ricordiamo, infatti, che anche De Martino ha recentemente concluso la sua relazione con la fashion blogger Gilda Ambrosio. E con questi presupposti è meglio non dare nulla per scontato: sarà di nuovo amore?

