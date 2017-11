STRAFACTOR 2017/ Video, anticipazioni puntata 23 novembre: le selezioni di Elio, Jack La Furia e Drusilla Foer

StraFactor 2017, anticipazioni puntata 23 novembre: Jack La furia, Elio e Drusilla Foer sono pronti a dare il via a un nuovo appuntamento del talent più…

23 novembre 2017 Fabiola Iuliano

StraFactor 2017

Subito dopo il quinto live di X Factor 2017, tutto il pubblico di sky potrà assistere alle nuove esibizioni di Strafactor 2017, il talent più bizzarro della tv che ogni settimana si propone di dare spazio e giudicare i talenti delle vecchie edizioni del noto talent di Sky. In questo appuntamento, in particolare, vedremo i primi finalisti sfidarsi per accedere alla tanto attesa finale, giudicati, ancora una volta, dal parere tecnico di Elio, dall'inconfondibile stile di Drusilla Foer e dall'immancabile parere tcnico dell’amatissimo Jack La furia, il rapper dei Club Dogo. A guidare i tanti protagonisti in questa folle avventura ritroveremo ancora una volta la conduttrice radiofonica Daniela Collu, che in veste di conduttrice traghetterà i vari concorrenti alla scoperta di quello che, a oggi, è il talent più bizzarro della tv. Vi ricordiamo che l'appuntamento con Strafactor 2017 andrà in onda n esclusiva su SkyUno a partire dalla mezzanotte.

STRAFACTOR, ANTICIPAZIONI: L’INTERVISTA A DANIELA CORRU, VIDEO

“Di solito torno a casa e ho voglia di abbracciarmi forte, di sedermi nella doccia, di cantare Celine Dion con la testa tra le ginocchia, però, subito dopo, è l’effetto Strafactor, sono felicissima perché i nostri concorrenti esistono, sono il mondo”. È con queste parole che Daniela Collu, raggiunta dai microfoni di Sky, ha commentato il suo ruolo di conduttrice nel talent più irriverente della tv. Nelle sue parole, anche una descrizione dei suoi concorrenti preferiti: “Sono quelli che ci credono veramente, quelli che hanno già un progetto discografico nella loro testa perché sono loro che cambieranno il mondo. Tu guardi tre minuti di esibizione e alla fine ti è venuto un po’ dubbio che abbiano ragione loro. A me viene!”. Parole piene di stima, da parte di Daniela Corru, anche per Elio, definito come “una specie di divinità, istituzione, la colonna portante di questo programma”. Se non volete perdervi l’intervista concessa dalla conduttrice di Strafactor 2017, potete cliccare qui e visualizzarla direttamente su Facebook.

