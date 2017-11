STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano con le veline

Striscia la notizia, puntata di oggi giovedì 23 novembre 2017, in onda su Canale 5 alle 20.40. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano in studio insieme alle veline Shaila e Mikaela.

23 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Anche questa sera, giovedì 23 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno ha compiuto 30 anni. Ieri sera la puntata condotta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio è stata seguita da una media di 4.751.000 spettatori con uno share del 17.8%. Il tg ha così incassato un sconfitta: su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.080.000 spettatori con il 19%. Stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. In attesa della puntata di stasera, vediamo quali sono stati i servizi più seguiti nella puntata di ieri, mercoledì 22 novembre.

I SERVIZI DI IERI

Stefania Petyx porta avanti la sua inchiesta su anziani e disabili che avrebbero votato a loro insaputa durante le elezioni regionali in Sicilia. Enzo si era rivolto Striscia per denunciare il fatto che sua madre, inabile al voto e accudita in una casa di riposo, avesse sorprendentemente registrato il proprio voto. Dopo il primo servizio dell’inviata, la Procura di Catania ha aperto un'indagine contro ignoti per corruzione elettorale e falso. Ad aggravare la situazione è emerso che la madre di Enzo non è in possesso della tessera elettorale. Ieri sera Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro a Walter Veltroni, per via delle polemiche legate al suo nuovo libro. Sembra infatti che “Quando” si sia ispirato ai film "Good Bye, Lenin!" e "E Johnny prese il fucile”.

