Selena Gomez e Justin Bieber/ L'amore ritrovato e la guarigione dopo il trapianto di rene

Selena Gomez ha ritrovato la felicità grazie al riavvicinamento a Justin Bieber. Anche le sue condizioni di salute sono migliorate dopo il trapianto di rene.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber (Instagram)

Selena Gomez è tornata alla ribalta negli ultimi giorni, non solo per il suo avvicinamento a Justin Bieber di cui ormai non si fa mistero. La stella della Disney è tornata ad esibirsi per la prima volta dopo il trapianto di rene al quale ha dovuto sottoporsi durante l'estate e reso possibile grazie all'eroismo della sua amica Francia Raisa. Per mesi, era rimasta lontana dalle scene musicali grazie ad una lunga e lenta battaglia dalla quale può dirsi guarita. Lei stessa ha ammesso la sua felicità nel corso di un galà di sensibilizzazione a questa grave malattia autoimmune, durante il quale ha espresso un ulteriore ringraziamento a colei che ha reso necessario tale miracolo: "Ho parlato della mia situazione per sensibilizzare sulla malattia. Dopo aver subito tanti test per monitorare i miei reni, i medici mi hanno detto che ho la nefrite lupica, una complicazione del lupus, e che avrei avuto bisogno di un trapianto". Ha quindi aggiunto: "Non sarei riuscita a chiederlo a nessuna persona nella mia vita, non avrei mai detto fammi da donatore, e all’improvviso Francia si è offerta volontaria".

Selena Gomez e Justin Bieber: l'avvicinamento dopo il trapianto

Il trapianto di rene al quale si è sottoposta Selena Gomez la scorsa estate ha rappresentato per lei un nuovo inizio sia per quanto riguarda la sua salute sia per l'amore. Secondo quanto riportato da una fonte a lei vicina, infatti, Justin Bieber si sarebbe riavvicinato a lei proprio dopo avere scoperto l'aggravarsi della lupus, della quale già conosceva l'esistenza. Per il cantante canadese era stato un duro colpo apprendere che la sua ex fidanzata correva un grave pericolo e da allora tra loro tutto era cambiato: dai primi contatti, agli incontri tra amici, fino ad una frequentazione vera e propria. Il recente bacio durante una partita di hockey di Justin è stata solo la conferma di quello che già era nell'aria e che presto potrebbe essere suggellato persino dall'annuncio ufficiale. E in questa rincorsa di eventi, c'è già chi sostiene che presto i due divi di Hollywood potrebbero persino diventare marito e moglie.

© Riproduzione Riservata.