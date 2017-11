TOBRUK/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e George Peppard (oggi, 23 novembre 2017)

Tobruk, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 23 novembre 2017. Nel cast: Rock Hudson, George Peppard e Nigel Green, alla regia Arthur Hiller. La trama del film nel dettaglio.

23 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROCK HUDSON

Il film Tobruk va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 23 novembre 2017, alle ore 16.30. Una pellicola di guerra che è stata diretta dal regista Arthur Hiller mentre il cast è formato da Rock Hudson (famoso per essere stato la prima celebrità a morire per aver contratto l'AIDS), George Peppard (presente nel cult 'Colazione da Tiffany') e Nigel Green (celebre per il suo Ercole ne 'Gli Argonauti 2'). Tutti gli attori furono scelti per la loro prestanza fisica, dato che dovettero interpretare, rispettivamente, un maggiore, un capitano e un colonnello dell'esercito britannico. Le musiche del film sono di Bronislau Kaper, premio Oscar alla migliore colonna sonora per 'Lili' e in nomination per altre due volte, un vero e proprio top player nel suo campo. Il direttore alla fotografia, invece, è Russell Harlan, curiosamente candidato sei volte all'Oscar, ma mai vincitore del premio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TOBRUK, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata nel settembre del 1942, proprio nel pieno del secondo conflitto mondiale, e si apre con i tedeschi ancorati a qualche decina di miglia dal canale di Suez. I britannici, così, decidono di distruggere i loro rifornimenti di carburante, a Tobruk, ma colui che ha ideato il piano, il maggiore Craig, si trova prigioniero dei francesi ad Algeri. Costui è fondamentale per la sua conoscenza della zona, e le truppe del colonnello Harker riescono a salvarlo, hanno tempo una settimana per portare a termine la loro missione, dopodiché, i tedeschi riceveranno gli aiuti necessari per ripartire. I soldati del colonnello dovranno fingersi prigionieri dello stesso. Nel tragitto riusciranno a far fuori un paio di comandi nemici, incontreranno un gruppo alleato, grazie al quale capiranno che tra loro si annidano dei traditori, anche se non riusciranno materialmente ad eliminarli prima della fine. A quel punto, arrivati a Tobruk, scoprono che i tedeschi hanno lì un incredibile quantità di armi e carburante, che potrebbero utilizzare per conquistare tutto l'Egitto e da lì spingersi in tutta l'Africa, un disastro per le varie colonie inglesi. Nel corso della missione moriranno quasi tutti, perfino il Harker, che però porterà ad esito positivo il suo tentativo di distruzione dei tedeschi e, soprattutto, riuscirà finalmente a stanare i traditori, uccidendoli.

© Riproduzione Riservata.