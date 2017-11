UN POSTO AL SOLE / Il furto del quadro è compiuto: Elena la farà franca? (Anticipazioni 23 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole: Elena ha portato a termine il furto del quadro e ora teme le conseguenze delle sue azioni. Angela è sempre più vicina a Valentina ma...

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Grande apprensione per la sorte di Elena caratterizzerà la puntata di Un posto al sole di questa sera, nella quale il furto del quadro di Roberto potrà dirsi definitivamente compiuto. Dopo avere scoperto la combinazione dell'allarme dell'appartamento, la figlia di Marina è riuscita a raggiungere il suo obiettivo senza grande difficoltà, approfittando dell'assenza da casa dell'amante. Vivrà quindi delle ore di grande preoccupazione, in attesa di scoprire la reazione di Roberto di fronte ad una simile scoperta. Ma il Ferri tarderà più del dovuto ed Elena non saprà più cosa pensare: cosa accadrà quando l'uomo scoprirà di essere stato derubato? Su chi ricadrà inevitabilmente la colpa? In attesa di scoprirlo, la soap partenopea offrirà oggi altri momenti di apprensione collegati a Franco e Peppino, delusi per le ultime vicissitudini.

Un posto al sole: Angela di nuovo nei guai?

La puntata di Un posto al sole di oggi mostrerà l'amarezza di Franco e Peppino, dopo la scoperta del fallimento del piano di Colace. Anche questa volta Gaetano è riuscita a farla franca senza troppe difficoltà e i due uomini non sapranno più cosa progettare per incastrarlo. Ma i problemi potrebbero non essere finiti qui: Angela continuerà a frequentare e a sentirsi molto legata alla sua amica Valentina, ma non potrà immaginare che questa new entry nella sua vita in realtà sarà la fidanzata con qualcuno di pericoloso. Sarà questo l'inizio di guai anche peggiori? Insieme a tanti momenti di tensione, questa sera la soap partenopea mostrerà anche qualche momento di divertimento. Protagonisti di alcune scene ai limiti del ridicolo saranno Renato e Otello, che decideranno di trascorrere più tempo insieme. Ciò comporterà anche il coinvolgimento di Nadia e Teresa: ma le due donne saranno felici di incontrarsi spesso, proprio come desiderato dai loro reciproci compagni?

