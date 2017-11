UNA VITA / Humilidad muore? La moglie di Mauro ha un'ultima richiesta... (Anticipazioni 23 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 23 novembre: Humilidad è gravemente ferita e le sue sorti sembrano senza speranze. Ha però un'ultima richiesta all'amico Ignacio prima di morire.

23 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Continuano a stupire le attuali puntate di Una Vita, nelle quali gli intrighi di Humilidad sono finalmente stati svelati. La moglie di Mauro ha tentato di uccidere la sua rivale in amore e solo l'intervento di Cayetana ha evitato il peggio. A farne le spese è stata però la signora San Emeterio colpita con un corpo contundente e ora in grave pericolo di vita: per lei le speranze di salvezza sembreranno essere appese ad un filo, mentre Teresa si troverà ancora agonizzante dopo l'arresto cardiaco che l'ha colpita per lo shock. La preoccupazione di Mauro sarà completamente rivolta all'amante, che a poco a poco darà qualche piccolo segno di ripresa. Per quanto riguarda Humilidad, invece, non vorrà più saperne di lei e a nulla serviranno le richieste di Ignacio di avere un po' di pietà in questi suoi ultimi giorni di vita. Mauro non potrà perdonare colei che ha tentato di uccidere la sua Teresa! Ma la crudele donna non sarà disposta ad andarsene senza un'ultima richiesta che farà a Del Valle e che riguarderà Cayetana...

Una Vita: Rosina e Liberto soli contro tutti

Le vicende di Una Vita di questo pomeriggio offriranno interessanti spunti anche per quanto riguarda altri abitanti di Acacias 38. Juliana e Leandro decideranno infatti di accettare il trasferimento a Parigi, sposandosi prima della partenza. Victor sarà molto felice di vedere i genitori realizzare i loro sogni e cercherà di rassicurarli, dicendosi sicuro delle proprie capacità durante la loro assenza. Ma sarà altrettanto felice anche Susana? Quest'ultima, furiosa con il figlio, avrà anche un altro problema da affrontare ovvero il recente scandalo causato da Liberto. Sia lei che Leonor si sono detti contrari a questa relazione ma non si potrà dire la stessa cosa dei due diretti interessati: convinti del loro amore, Liberto e Rosina decideranno infatti di vivere alla luce del sole questo rapporto, nonostante il parere contrario di propri cari.

