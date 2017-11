Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma chiude con Riccardo, primi dubbi anche con Guido (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani precisa come prosegue la conoscenza con Guido mentre rompe definitivamente con Riccardo, i primi dubbi...

23 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Lentamente in televisione, si stanno riaprendo i passati scenari della storia d'amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo la passata puntata si è confidata nel dietro le quinte del programma. "Complice" il nuovo libro di Barbara Cappi, la dama ripensa alla lettera mandata al suo ex fidanzato e ripercorre ciò che è stato: "Tuffo nel passato, ricordo di una storia molto bella", confessa. Tutti in studio hanno "paura" dell'inevitabile e di un potente ritorno di fiamma che la dama confessa invece di non avere. Intanto Graziella si scaglia contro la sua rivale: "Grimilde, cafona, scaduta come i fagioli", esordisce e poi continua: "Qui sono stata offesa da uno che dice di conquistare le 30enni. Sei da rottamare, sei senza dignità, ti lascio al tuo pubblico. Stacchi i biglietti". Il pubblico si posiziona a favore della Galgani mentre Maria fa una domanda particolarmente spinosa: "Se Giorgio ti chiedesse di uscire?", "No, per me è finita", risponde lei sicura.

Gemma, i dubbi su Riccardo e Guido

Gemma Galgani, durante il confronto in studio con Guido e Riccardo pare avere intenzione di liquidare entrambi. La dama del trono over infatti, si aspettava di ricevere più attenzione dai due cavalieri ma invece, per questioni caratteriali e di tempo, non hanno avuto modo di proseguire in maniera ottimale il loro rapporto. "Tutto al di sotto delle mie aspettative, l'entusiasmo è venuto a mancare. Anche con Guido sono stata io a tentare di costruire un incontro per vederci, ma l'entusiasmo è scemato", ha confidato la torinese nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari confida che a breve li mollerà perché tra di loro non c'è stata intimità anche se Riccardo lascia intendere che ci sia stato più di qualche bacio tra di loro. Poi la dama chiude proprio con quest'ultimo e in ultimo, decide (seppur con qualche dubbio) di continuare con Guido nonostante le remore. La burrosa opinionista chiude la parentesi: "Stasera uscite? Mi raccomando Guido, tieni duro...". A breve, le prossime puntate del trono over di Uomini e Donne, riaccenderanno i riflettori su Gemma e Giorgio: buone novelle all’orizzonte?

