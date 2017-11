Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Giorgia se ne va, Paolo la cercherà? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico: proseguono le dinamiche dei nuovi tronisti mentre Paolo Crivellin dopo uno scontro "perde" Giorgia.

23 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Proseguono le nuove dinamiche dei tronisti di Uomini e Donne. Ecco perché, nella giornata di ieri, Nilufar, Sara, Nicolò e Paolo hanno avuto modo di tornare presso gli Studi Elios di Roma per registrare le nuove puntate del trono classico. Tra Sara e Lorenzo incominciano ad esserci i primi screzi con lei che lo considera strafottente. Poi, un biglietto di Luigi rompe l'idillio e la tronista raggiunge il rivale. Lorenzo furioso, abbandona l'esterna. Il ragazzo poi, dopo essere entrato nello studio ha avuto modo di confrontarsi ancora con la nuova tronista ma poi viene mandata in onda anche l'esterna con Nilufar e non si comprende a chi sia realmente interessato. L'esterna tra Francesco e Nilufar non va affatto bene e la tronista non l'ha reputato educato. Tina Cipollari poi, si schiera dalla parte dei corteggiatori affermando di trovare le due ragazze fin troppo accanite. Poi è la volta dell'esterna con Giordano e con lui va decisamente meglio. Per le troniste, avendo iniziato il percorso da relativamente poco, arrivano anche nuovi corteggiatori così come imminenti scontri e quindi, si prospettano già due troni altamente incandescenti.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti tra forti dubbi e tanti litigi

Dopo Nilufar e Sara, si passa alle dinamiche di Paolo Crivellin, molto avanti rispetto agli altri tre tronisti. Marianna ha confidato in esterna di avere dubbi nei confronti delle altre corteggiatrici del tronista e poi, nello studio di Uomini e Donne ribadisce il concetto affermando di essere stata volutamente provocatoria. Giorgia si lamenta di non essere stata portata in esterna e anche con Paolo ha un battibecco e Crivellin le dice di andarsene se ha dei dubbi e così, la ragazza accetta il consiglio e lascia lo studio. Angela ha rifiutato di uscire in esterna e si è fatta negare anche al telefono, in studio di seguito, ha un accesissimo confronto con il giovane mentre riceve la difesa di Mario Serpa, ancora in puntata nel ruolo di opinionista. Scontri anche tra Marta e Virginia, le corteggiatrici preferite di Nicolò, con la seconda però, durante l'esterna sono andati molto vicini al primo bacio. Mena riceve un invito da Paolo ma poi in esterna trova Nicolò. Denise intanto, minaccia di andare via se Nicolò non la porterà fuori ma successivamente, di fronte i dubbi del tronista, Maria De Filippi la invita a mantenere fede alla sua parola.

