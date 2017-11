Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gianfranco e Rita, l'inizio di un nuovo amore? (23 novembre 2017)

23 novembre 2017

La settimana di Uomini e Donne continua con la messa in onda della seconda parte del Trono Over. Oggi, 23 novembre 2017, torniamo in studio con dame e cavalieri e si riparte da Emy che ha sentito Carmine che vorrebbe continuare a conoscerla ma lei si dice preoccupata della troppa distanza, così chiude con lui. Gianni e Tina però non sono d'accordo e anzi criticano il suo comportamento e l’accusano di avere finto un interesse che non c’era. Torna al centro dello studio un ex di Gemma Galgani: stiamo parlando di Gianfranco Crobu che la scorsa settimana è caduto e si è fatto male ma Rita lo ha pregato di venire lo stesso in puntata e lui ha accettato con piacere solo per lei.

NICOLA E JARA, NUOVA COPPIA IN STUDIO

È un po' deluso in quanto avrebbe voluto da lei qualche attenzione in più ma lei si fa perdonare dichiarando di voler continuare a conoscerlo, il tutto mentre Tina ironizza sul presunti "antidolorifici" che avrebbe potuto fargli Gemma. Gianfranco così conclude dichiarando "quando l’ho davanti non sento più nessuno" riferito a Rita. Tocca a Nicola e Jara sedere al centro dello studio, i due escono insieme e nonostante un piccolo battibecco e qualche gelosia verso Valentina poi ballano insieme. La puntata si conclude poi con la nuova diretta Facebook che parte con un filmatino che illustra l’esito dei precedenti appelli fatti dagli ospiti in studio, mentre oggi viene lanciata la richiesta di due fornitori specializzati per un’industria che produce viti, lavoro molto complicato che Gianni Sperti dice di apprezzare molto.

