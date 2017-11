Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over 23 novembre: sarà l'ultima dell'anno?

Uomini e donne torna oggi pomeriggio non solo in tv ma anche in studio dove dame e cavalieri si prepareranno ad una nuova registrazione del trono over: sarà l'ultima dell'anno?

23 novembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Uomini e donne si prepara a chiudere l'anno in bellezza e tutto lascia pensare che l'ultima puntata del trono over, almeno per il 2017, possa essere proprio quella registrata oggi pomeriggio. Dame e cavalieri tornano in studio oggi per mettere insieme un'altra maxi puntata e visto il ritardo della messa in onda rispetto alle registrazioni sembra proprio che quella di oggi potrebbe essere l'ultima o la penultima che vedremo prima che il programma vada in pausa. Come sempre, infatti, anche quest'anno Uomini e donne non andrà in onda nel periodo di Natale e potrebbe salutarci già il prossimo 22 dicembre se non la settimana prima. Rimane il fatto che, qualunque sia la puntata registrata oggi, Gemma Galgani sarà ancora una delle protagoniste assolute.

GEMMA GALGANI TORNERÀ DOPO IL DUE DI PICCHE DI GIORGIO?

Dame e cavalieri tornano in studio dopo il due di picche che Giorgio Manetti ha dato a Gemma Galgani. La dama torinese aveva messo tutto e tutti da parte pensando al suo futuro e ad un possibile ritorno di fiamma con il gabbiano toscano ma alla fine anche questo tentativo è finito con un niente di fatto. Giorgio ha ribadito il fatto che lui non è più interessato a Gemma e così lei non può far altro che incassare ed andare avanti, ma come farà adesso a rimanere in studio dopo quello che ha dichiarato per Giorgio? Gli opinionisti continuano a metterla con le spalle al muro per farla andare via e rinunciare al programma ma non sarà così facile. Sullo sfondo rimarranno gli altri protagonisti, diremo addio o arrivederci ad un'altra coppia del programma?

