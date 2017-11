Vincenzo di Uomini e Donne/ L'addio ad Arcangelina: tutta colpa dei viaggi in India (Trono Over)

Vincenzo di Uomini e Donne: il cavaliere del trono over di Uomini e Donne dice addio alla dama Arcangelina con cui aveva iniziato una conoscenza a causa dei viaggi in India.

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Vincenzo di Uomini e Donne

Vincenzo è il primo protagonista della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, dopo aver detto addio ad Annamaria, ha cominciato a frequentare Arcangelina con la quale sembravano esserci le premesse per l’inizio di una bella storia d’amore. Dopo alcune uscite e i primi discorsi, però, la magia ha lasciato spazio alla realtà. Arcangelina è arrivata nel parterre del trono over per cercare un uomo con cui condividere le sue passioni. La dama, infatti, ha confessato di amare molto i viaggi e di andare spesso in India. Arcangelina sperava che quell’uomo potesse essere Vincenzo che, però, non condivide la sua stessa passione. Il cavaliere, infatti, afferma che non riuscirebbe mai ad affrontare viaggi così lunghi e, soprattutto, a seguire la signora in India. A causa del diverso stile di vita, Vincenzo decide così di chiudere la conoscenza con Arcangelina scatenando la reazione del pubblico e degli opinionisti, in primis Tina Cipollari che non perde occasione per lanciargli frecciatine.

IL LOOK DI VINCENZO

Vincenzo è finito nel mirino di Tina Cipollari non solo per il suo atteggiamento con le donne che la bionda opinionista di Uomini e Donne giudica falso ma anche per il suo look. Il cavaliere, sin dalla prima puntata del trono over ha sempre sfoggiato degli outfit particolari e molto eccentrici preferendo colori molto accesi. Nella puntata di ieri del programma ce continuerà oggi, alle 14.45 su canale 5, Tina ha messo in evidenza il giubbotto e le scarpe indossati da Vincenzo. Il cavaliere, infatti, ha sfoggiato un verde fosforescente scatenando l’ironia di Tina: "Ma che ti sei messo il giubbotto di quando ci si ferma in autostrada?", ha chiesto l’opinionista scatenando le risate del pubblico. Tra Tina e Vincenzo, dunque, l’amore non è ancora sbocciato. Il cavaliere, esattamente come Gemma, è uno degli obiettivi delle critiche di Tina che da una parte si diverte a punzecchiarlo, ma dall’altra non nasconde di innervosirsi nel vedere come tratta le donne.

© Riproduzione Riservata.