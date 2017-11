Vittorio Cecchi Gori/ "Voglio dimagrire, ma per farlo bisogna essere felici..."

Il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, si racconta a "Storie Italiane" e parla della sua sfida "televisiva": dimagrire e tornare in forma

Vittorio Cecchi Gori, in una trasmissione tv (Archivio)

VITTORIO CECCHI GORI A "STORIE ITALIANE"

Dopo l’ospitata di inizio novembre in trasmissione e che aveva destato notevole scalpore (non solo per le sue dichiarazioni ma anche per come era riapparso in video, ovvero ingrossato e visibilmente stanco) Vittorio Cecchi Gori ha deciso di partecipare a una sorta di sfida propostagli in quella occasione da Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane”. Infatti, il 75enne produttore cinematografico toscano, nonché ex presidente della Fiorentina, aveva rivelato nel programma di Rai 1 come fosse diventato, negli ultimi tempi un uomo solo e abbandonato da tutti: da lì l’invito della Daniele di ritornare nel suo talk show ogni settimana e raccontare i suoi “piccoli momenti”, oltre a permettere a tutti i telespettatori di vivere in diretta la sua nuova sfida: riacquistare una buona forma fisica e dimagrire, seguito da un medico e da una personal trainer. “Sto abbastanza bene, anche se sono un po’ zoppicante” rivela Cecchi Gori nel nuovo appuntamento alla Daniele, rammaricandosi però per l’impossibilità di praticare oramai sport, una delle sue passioni.

LA SUA "REMISE EN FORME"

Infatti, nel salotto televisivo di “Storie Italiane”, Vittorio Cecchi Gori ha deciso di mettersi a nudo, rivelando le debolezze di un uomo di 75 anni che deve fare fronte non solo con una evidente pinguetudine (che qualche tempo fa aveva sorpreso molti spettatori) ma anche con un problema al ginocchio che gli impedisce di fare movimento fisico. “Togliermi lo sport è stata la cosa peggiore che mi potesse capitare: per questo dimagrire questi chili sarà durissima…” spiega l’ex marito di Rita Rusic ad Eleonora Daniele. Tuttavia, in studio a incoraggiarlo non c’è solo la conduttrice, che ha deciso di far diventare Cecchi Gori un ospite fisso del suo show, ma anche il professor Antonio De Luca che si occupa infatti della sua “remise en forme” ma anche Maria Teresa Ruta che rievoca i tempi in cui lei conduceva la “Domenica Sportiva” assieme a Sandro Ciotti: “Vittorio trovava sempre il modo di venire in trasmissione ed era un presidente che sapeva perdere, oltre a darci sempre le sue perle di saggezza” ricorda la 57enne originaria di Torino.

"PER DIMAGRIRE BISOGNA ESSERE FELICI"

Nell’ultima parte del momento dedicato a Vittorio Cecchi Gori durante la puntata di “Storie Italiane” c’è tempo anche per mandare in onda un servizio realizzato in precedenza presso l’abitazione dello storico produttore cinematografico e che documenta proprio la sfida dell’imprenditore fiorentino: infatti, proprio assieme al professor De Luca e a una personal trainer, l’ex compagno di Valeria Marini si racconta mentre si esercita al tapis roulant e parla della dieta ferrea a cui è stato sottoposto per perdere peso. Al ritorno in studio, tra le risate generale, Cecchi Gori ricorda però di “non essere un gran mangione” ma lasciando intendere di volercela mettere tutta altrimenti “se non dimagrisco qui ora in televisione faccio una brutta figura…”. In seguito, però, si fa più serio e ammette che “per dimagrire bisogna essere felici” e uno degli ospiti fa i complimenti ad Eleonora Daniele per questa iniziativa dato che Cecchi Gori è stato così messo “al centro di un gruppo di auto-aiuto di un milione e mezzo di persone (i telespettatori, NdR)” e i cui risultati dovrebbero vedersi a maggio, quando il produttore farà nuovamente i conti con la bilancia.

