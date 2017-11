X FACTOR 11/ Come vedere in streaming il quinto live (23 novembre 2017)

X Factor 11, come vedere in streaming il quinto live con la prima manche dedicata agli inediti. Ospiti della serata i Negramaro con il singolo "Fino all'imbrunire" (23 novembre 2017).

23 novembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 2017

Il quinto live di X Factor 11 va in onda oggi, giovedì 23 novembre, alle 21.10 su Sky Uno. Arrivati a metà del percorso, i concorrenti ancora in gara non vogliono commettere errori. Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante non perdonano errori così come il pubblico che, sul palco, vuole ormai vedere dei veri professionisti. La scorsa settimana, a dover dire addio al suo sogno è stata Camille Cabaltera che ha così lasciato la squadra delle Under Donne di Levante con la sola Rita Bellanza. Quest’ultima ha ora una grande responsabilità ovvero fare in modo che la sua giudice, al debutto dietro il bancone della giuria di X Factor, non debba restare senza concorrenti già alla sesta puntata. Rita, dunque, che finora ha deluso le aspettative non solo del pubblico ma anche degli stessi giudici che non sono ancora riusciti a vedere la ragazza che ha incantato tutti sul palco di X Factor 2017 durante le audizioni e i bootcamp, dovrà tirare fuori tutto il suo talento e la grinta che, finora, è rimasta ancora nascosta. Anche il quinto live di X Factor 11 è visibile sia su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Anche chi non ha Sky potrà seguire la puntata in diretta grazie NowTv.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Tutti i cantanti ancora in gara hanno un unico obiettivo: conquistare la finalissima del 14 dicembre quando Alessandro Cattelan rivelerà il nome del vincitore di X Factor 11. Finora, la favorita per la vittoria finale è Mara Maionchi che potrebbe trionfare con uno dei suoi Over, ancora al gran completo. Manuel Agnelli e Fedez, invece, hanno ancora due cantanti mentre Levante può contare su una sola voce. Nel quinto live di X Factor, gli otto concorrenti ancora in gara, durante la prima manche, presenteranno i loro inediti mentre nella seconda manche ci sarà il ‘megamedley’ ovvero 10 minuti di musica senza interruzioni con le hit di grandi artisti italiani e internazionali. Tra una manche e l’altra non mancheranno gli ospiti. Questa sera, sul palco di X Factor 2017 arriveranno i Negramaro con il singolo Fino all’imbrunire, già certificato Disco d’Oro, tratto dal nuovo album Amore che torni.

