X Factor 2017 / Quinto Live Show, diretta: gli inediti dei concorrenti, Negramaro ospiti (23 novembre)

X Factor 11, 23 novembre 2017: eliminato e inediti quinto Live Show. Ospiti della serata i Negroamaro e Giuliano Sangiorgi. Ci saranno nuove polemiche tra Levante e Fedez?

23 novembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show

Per il quinto Live Show di X Factor 2017, si prospetta una gara senza precedenti. Ed infatti, gli otto artisti rimasti ancora in competizione, saranno alle prese con la presentazione dei loro inediti. Sul palcoscenico del programma in onda nella prima serata di SkyUno HD, Alessandro Cattelan tornerà per presentare la gara dei talenti ancora in gioco che, attraverso la loro esibizione più importante, dovranno dare il meglio di sé e avere modo di rappresentare la propria personalità attraverso un pezzo inedito mai ascoltato prima. L’obiettivo degli artisti è quello di convincere appieno il pubblico in sala ed anche i telespettatori da casa. Dietro il bancone dei giudici, troveremo come sempre Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. La nuova puntata proseguirà e ridurrà le distanze che la separano dalla finalissima del prossimo 14 dicembre presso il Mediolanum Forum di Assago dove verrà incoronato il vincitore di questa undicesima edizione del talent show musicale prodotto da FremantleMedia. Scopriamo a seguire, ospiti, anticipazioni ed esibizioni.

X Factor 2017, ospiti: i Negramaro sul palco

Mara Maionchi con i suoi Over ancora al completo è nettamente in vantaggio rispetto agli altri giudici del programma. Seguono con due talenti a testa, Manuel Agnelli e Fedez. Chiude poi Levante con una sola concorrente ancora in gioco per la sua categoria Under Donne. Durante la prima manche, i concorrenti ancora in gara presenteranno al pubblico di X Factor i loro inediti e, degli otto ancora in gioco, quattro concorrenti hanno firmato i loro pezzi come autori. La seconda manche sarà invece basata sulla modalità “megamedley”: 10 minuti di musica senza interruzioni. Il tema sarà “Artists’ top sellers”, ovvero le hit di grande successo di importanti artisti italiani e internazionali. Ospiti della nuova puntata Live di XF11, i Negramaro. Dopo il grandissimo successo del singolo dal titolo "Fino all’imbrunire” - già certificato Disco D’Oro - tratto dal nuovo album “Amore che torni”, il gruppo di Giuliano Sangiorgi sarà live per la prima volta all’X Factor Arena. Sul palcoscenico del talent, la band interpreterà insieme ai ragazzi in gara un medley di alcuni loro grandi successi.

#XF11, dopo il Live Show: Strafactor, Daily e Weekly

Dopo la fine del quinto Live Show di X Factor 2017, sarà anche la volta di Strafactor che giungerà a metà del suo divertente percorso. Lo “show nello show” verrà condotto come sempre da Daniela Collu che incoronerà il concorrente più anticonformista e bizzarro che si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago durante la finale di X Factor 2017 per eleggere il vincitore dell’undicesima edizione del talent show. Giudici del programma Elio insieme a Drusilla Foer e Jake La Furia. Per questa settimana in terzetto verrà affiancato da Elettra Lamborghini, l’ereditiera che ha avuto modo di far parlare di sé in più di una occasione. Naturalmente, durante la settimana prosegue anche il racconto della vita dei concorrenti ancora in gara e presenti nel loft. X Factor Daily sarà presentato da Aurora Ramazzotti e andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.40 su Sky Uno HD. Per ripercorrere i momenti più interessanti della settimana, spazio anche per X Factor Weekly, in onda ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno HD e alle 19.00 su TV8. La quinta puntata di XF11, sarà disponibile come sempre anche su Sky Go, Sky On Demand e su Now TV.

