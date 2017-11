AIDA YESPICA SCEGLIE GEPPY?/ Video: il flirt con Jeremias, i ricordi del fidanzato (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica, confidandosi con Daniele Bossari, ha parlato del suo fidanzato Geppy: nel lungo sfogo, anche il flirt con Jeremias e la reazione alla mancata... (Grande Fratello Vip 2017)

24 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Aida Yespica nella casa del Grande Fratello Vip 2017

Confessioni a suon di musica all'interno della spa del Grande Fratello Vip 2017, dove un brano di blues ha portato Aida Yespica a ripensare al suo fidanzato e a parlare di lui confidandosi con Daniele Bossari. "Sai che Giuseppe suona la batteria? Geppy... e ha suonato con Pavarotti quando era adolescente, Era bravo", ha detto infatti la concorrente per poi correggersi subito dopo facendo il nome di Andrea Bocelli. Oltre a rendere noto il talento per la musica del suo fidanzato, incalzata da Daniele Bossari, Aida ha rivelato di aver conosciuto Geppy pochi giorni prima del suo compleanno, a Ibiza, e di essere rimasta fortemente colpita da lui: "innamorati è una parola, però comunque ci piacevamo. Lui è dolce, è bravo", ha ammesso infatti la modella, che ha aggiunto inoltre di essersi legata a lui il giorno del suo compleanno, il 15 luglio, quando già sapeva che da lì a breve sarebbe entrata nella casa di Cinecittà. Per visualizzare il video direttamente sul sito ufficiale del reality, potete cliccare qui.

L'INCONTRO A IBIZA E IL FIDANZAMENTO

Quella che ancora lega Ayda Yespica e il suo fidanzato Geppy è una storia nata da pochi mesi, ma molto intensa. Il loro amore è sbocciato quasi per caso una sera d'estate, quando un'amica le ha proposto di uscire a cena con un suo conoscente: "E niente, siamo andati a cena, lui è venuto per due giorni e dopo due giorni se ne doveva andare, allora io gli ho detto 'Rimani per il mio compleanno!' e beh, appena ci siamo visti, sguardi... E poi è rimasto al mio compleanno", ha detto la showgirl, che nel ricordare il suo breve momento di sbandamento con Jeremias ha ammesso di essere molto addolorata: "A me piace lui, tanto, mi dispiaceva, però poi... è una relazione che è iniziata appena da due mesi, non mi voglio creare problemi. Ho tanti problemi già fuori che già devo risolvere: penso a mio figlio... Mio figlio è lì a Miami, io sono qui per lavorare, perché comunque ho bisogno di lavorare, quindi non mi devo fare problemi". Con le sue parole, Aida ha inoltre ripercorso il periodo al fianco del fratello di Belen: "Lo so che sicuramente un gesto che ho fatto, di sguardi con Jeremias, o la ballata un po' così, ma così balliamo noi sudamericani, però da lì a mandarmi la lettera e il braccialetto". La gieffina, quindi, sembra essersi già lasciata tutto alle spalle, sopratutto alla luce dei gesti che sono seguiti a quella mancata telefonata nel confessionale:"Lui è venuto mercoledì e ha urlato 'ti amo peste', e giovedì ha mandato l'aereo".

