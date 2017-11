AIRPORT/ Su Rete 4 il film con Burt Lancaster e Dean Martin (oggi, 24 novembre 2017)

Airport, il fil film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Burt Lancaster e Dean Martin, alla regia George Seaton. La trama del film nel dettaglio.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST BURT LANCASTER

Il film Airport va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 15.50. Una pellicola drammatica diretta da George Seaton del 1970 che presenta un cast d'eccezione formato da alcuni degli attori hollywoodiani degli anni '60 e '70 più amati di tutti i tempi. Stiamo parlando di Burt Lancaster e Dean Martin. L'intera trama del film ha tratto ispirazione da un romanzo edito da Arthur Hailey. Si tratta della prima pellicola di una saga cinematografica composta da ben 4 film usciti rispettivamente nel 1975, 1977 e 1980. A completare il cast di Airport ci sono poi Jean Seberg, Jacqueline Bisset, George Kennedy e Helen Hayes. George Kennedy, che interpreta Joe Patroni (personaggi ricorrente anche nei sequel), è stato un noto attore americano scomparso nel febbraio del 2016. Tra i suoi ultimi lavori cinematografici citiamo The Gambler, Another happy day e Non bussare alla mia porta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AIRPORT, LA TRAMA DEL FILM

Mel Bakersfeld è un uomo depresso ed in preda alla disperazione per via degli ingenti debiti che non è in grado di onorare. Per salvare la sua situazione finanziaria e soprattutto proteggere sua moglie, decide di dirottare il volo Chiacago Roma. In questo modo la moglie potrà intascare il denaro derivante dalla sua polizza sulla vita. A cercare di dissuadere Mel dal compiere questo folle gesto è il tenente Vernon Demerest. Il tentativo però non va a buon fine a causa dell'interferenza di uno dei passeggeri, esasperato dalla difficile situazione. Mel non regge alla pressione e si fa esplodere nel bagno dell'aereo. Fortunatamente la deflagrazione non crea conseguenze catastrofiche. Tuttavia alcuni passeggeri rimangono gravemente feriti dall'impatto causato dall'esplosione. Con grande abilità il pilota e l'intero equipaggio riescono a far atterrare l'aereo a Chicago nonostante una terribile tempesta di neve imperversi sulla città. L'atterraggio sarà tutt'altro che semplice anche a causa della presenza di un velivolo fermo sulla pista.

© Riproduzione Riservata.