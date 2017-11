ALESSIA MACARI È RAFFAELLA CARRÀ/ Video, la ‘Ciociara’ riparte dall’ultimo posto (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari dopo aver vestito i panni di Madonna questa sera imiterà la conduttrice e showgirl Raffaella Carrà.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Alessia Macari a Tale e Quale Show 2017

NELLE VESTI DI RAFFAELLA CARRÀ

Una puntata di Tale e Quale Show 2017 che si preannuncia ricca di spunti interessanti e con tanti agguerriti concorrenti in gara pronti a dare il proprio meglio come nel caso di Alessia Macari che dopo essere stata Madonna questa sera dovrà cambiare completamente genere per trasformarsi nella regina della televisione italiana Raffaella Carrà. La Carrà che nel corso della propria scintillante carriera ha anche saputo lanciare una serie di straordinarie hit musicali come nel caso del brano Fiesta che sembra essere quello assegnato alla Macari. Una canzone che venne pubblicata nel 1977 sotto l’etichetta discografica della CGD all’interno dell’omonimo album, scritta da Gianni Boncompagni, Paolo Ormi, Escolar e Franco Bacardi. Come singolo venne pubblicato nella versione 45 giri e nel lato B c’è un altro eccezionale successo della Carrà, A far l’amore comincia tu.

ALESSIA MACARI, ULTIMO POSTO DI PUNTATA

Nella precedente settimana, Alessia Macari si è presentata al pubblico ed alla giuria di Tale e Quale Show, nelle vesti di Madonna interpretando a proprio modo la bellissima canzone anni Ottanta, La Isla Bonita. Tuttavia in alcuni parti del brano è stata abbastanza evidente una certa differenza in quanto a tonalità rispetto alla versione originale di Madonna il che non è sfuggito ai quattro giurati che sono stati concordi nell’inserire la Macari in fondo alla classifica di puntata. Nello specifico ha incassato 5 punti (il minimo possibile) da Enrico Montesano, Loretta Goggi e Maria De Filippi mentre da Christian De Sica 6 punti per un totale di 21 punti a cui però si sono aggiunti altri 5 punti dalla seconda fase di votazione. Dunque, la Madonna – Macari ha raccolto 26 punti chiudendo nettamente all’ultimo posto. Clicca qui per rivedere la performance di Alessia Macari nei panni di Madonna sulle note di La isla bonita.

