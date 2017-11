AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 24 novembre 2017: la vendetta di Ally

American Horror Story 7, anticipazioni del 24 novembre 2017. Ally ritorna in città dopo mesi di assenza e mette Kai contro il fratello Rudy. Cosa succederà?

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì, 24 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "La testa del serpente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Valerie Solanas (Lena Dunham) si trova all'interno di un auto dove completa il lavoro di prostituta con un uomo per pochi dollari. Alcune ore prima, Valerie scopre che Andy Warhol (Evan Peters) ha stracciato un copione che gli aveva consegnato tempo prima ed inizia a maturare una forte sete di vendetta. La donna raggiunge poi il Factory ed all'interno dell'ascensore incontra Warhol. Dopo avergli rubato la pistola ed averlo accusato di manipolarla, gli spara. Nel presente, Kai continua a cercare altre persone da far entrare nella sua setta in seguito alla vittoria ottenuta alle elezioni. Beverly (Adina Porter) invece viene avvicinata all'esterno degli studi televisivi da una donna, che cerca di convincerla del fatto che Kai la stia soltando usando. Le dà infine appuntamento in hotel per spiegarle tutto e Beverly decide di crederle dopo aver subito una pesante umiliazione da parte di Kai di fronte al resto della sua setta. Intanto, Ivy (Alison Pill) riferisce a Winter (Billie Lourd) che Ally (Sarah Paulson) non riuscirà a farsi credere dalla Polizia. Poco dopo le due verranno convinte da Beverly ad ascoltare Bebe Babbitt (Frances Conroy), che inizierà a raccontare la storia della sua compagna di un tempo, Valerie. Si scopre così che inizialmente era stata la donna a creare la setta a cui si ispira Kai nel presente e che era riuscita ad unire diverse donne che lottavano contro il patriarcato. Convinte che gli uomini dovessero morire perché responsabili della repressione femminile, le donne iniziarono a compiere degli omicidi che vennero poi attribuiti al Killer dello Zodiaco. Nel passato, Valerie accetta di far entrare nella sua cerchia due gay che hanno subito le stesse umiliazioni dagli uomini, ma in seguito si accorge del proprio errore e li uccide. Nel presente, Bebe convince le donne della setta a ribellarsi a Kai, che in seguito ha una particolare conversazione con Winter, in cui le dimostra che le illazioni della donna possono essere reali. Convince così la quota femminile della setta a ribellarsi al ledear e ad uccidere tutti i membri maschi, a partire da Harrison (Billy Eichner). Quest'ultimo viene torturato brutalmente ed infine ucciso seguendo il modus operandi di Valerie. Si scopre tuttavia che Bebe ha un accordo con Kai, che ha quindi ottenuto il suo scopo grazie alla rabbia delle donne della setta.

ANTICIPAZIONI DEL 24 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 8 "LA TESTA DEL SERPENTE"

Seguendo il piano precedente, gli uomini della setta continuano a trattare male le donne, spingendo Beverly e Ivy a decidere di fare qualcosa per rimetterli al loro posto. Winter invece è ancora convinta della bontà del fratello e di poter aiutare la setta a ritornare ai suoi ideali iniziali. Nel passato, Kai e Winter decidono di liberare alcune persone tenute prigioniere dal Pastore Charles, che le fa torturare e che viene infine ucciso dai due ragazzi. Nel presente, Kai propone a Winter di dargli un erede grazie al seme di Samuels, per continuare la linea di sangue. Dopo diverse settimane di ricovero, Ally ritorna finalmente a casa e scopre che Rudy è il fratello di Kai, anche se nega di aver mai saputo dell'esistenza della setta. Winter invece decide di indietreggiare all'ultimo momento e di non seguire il piano sordido del fratello, spingendo quest'ultimo ad umiliarla pubblicamente. La ragazza scopre inoltre da Samuels come è avvenuto l'incontro con Kai diversi mesi prima ed infine gli spara non appena cerca di violentarla. Ally invece chiede aiuto proprio a Kai per poter riavere il figlio indietro e rivela di aver saputo che Rudy ha intenzione di farlo arrestare per gli omicidi commessi dalla setta.

© Riproduzione Riservata.