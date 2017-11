AMICI 17/ L'ultimo daytime prima di sabato. Il web "impazzisce" per Mose (oggi, 24 novembre 2017)

Oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda l’ultima puntata settimanale del daytime di Amici 17, prima della puntata pomeridiana di domani, sabato 25 novembre.

24 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e dal nuovo arrivato Paolo Ciavarro. Domani, sabato 25 novembre, alle 14.00 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata pomeridiana del programma in cui assisteremo alle prime sfide all’interno della scuola. Tra i nuovi studenti di Amici quello che ha colpito, nel bene e nel male, di più il pubblico è Mose. Sui social c’è chi “impazzisce” per lui: “Raga oddio ma quanto è cucciolo Mose? #amici17” e “#Amici17 eh niente mi è partita la fissa per Mose”. E chi invece non lo sopporta proprio. “Mose mi sta leggermente sul ca**o, ma sto combattendo contro tutta me stessa per evitare di dare giudizi troppo presto, ma raga, non lo reggo più. #Amici17”. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola, rivediamo cosa è successo ieri, giovedì 23 novembre.

AMICI 17, DAYTIME 23 NOVEMBRE 2017

La puntata d giovedì 23 novembre del daytime di Amici 17 si è aperta con Matteo, capitano della squadra “Fuoco”, che spiega ai suoi compagni il funzionamento delle prove immunità. La prova immunità di canto consiste nel cantare “Poster” di Claudio Baglioni. Nessuno delle due squadre se la sente di candidarsi a questa difficile prova, che potrebbe influire sulla presenza nella scuola dei concorrenti. La prova immunità della categoria ballo è una coreografia sulle note di “Put it on the ritz”, preparata dal professor Bill Goodson. Lauren, della squadra “Fuoco”, si sente pronta per questa prova. Einar è a lezione con Pino Perris, mentre il ballerino Nicolas si allena per la coreografia di Veronica Peparini. La professoressa ha assegnato una coreografia anche a Filippo che dovrà ballare perfettamente in sincronia con Sebastian e Andreas. Anche Orion prepara la sua esibizione in sala ballo con i professionisti Virginia e Simone. Sabato pomeriggio ci sarà una prova comparata tra le due band The Jab e Black Soul Trio.

© Riproduzione Riservata.