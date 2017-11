ANNALISA MINETTI È CYNDI LAUPER/ Video, si riparte da 37 punti, saprà fare meglio? (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti dopo aver vestito i panni di Cristina D’Avena questa sera imiterà la cantante americana Cyndi Lauper.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Annalisa Minetti a Tale e Quale show

NEI PANNI DI CYNDI LAUPER

Un appuntamento di Tale e Quale Show 2017 che avrà tra i propri più attesi protagonisti la cantante Annalisa Minetti che dopo aver interpretato Cristina D’Avena nella passata settimana questa sera proverà a superarsi nelle vesti di una grande cantante anni Ottanta come Cyndi Lauper. Secondo le anticipazioni che si leggono sul web in queste ore alla Minetti toccherà esibirsi in uno dei brani più belli del repertorio della Lauper, True Colors. Si tratta di un singolo uscito il 25 luglio del 1986 sotto l’etichetta Epic, che fece da lancio all’omonimo album ed ottenne un enorme successo di pubblico. È stato scritto da Billy Steinberg e Tom Kelly e negli anni tantissimi artisti ne hanno proposto una cover partendo da Sarina Paris e Eva Cassidy fino ad arrivare a star assolute come Justin Timberlake e Phil Collins.

ANNALISA MINETTI, LA SUA CRISTINA D’AVENA SOLTANTO OTTAVA

Nella prima puntata del torneo 2017 di Tale e Quale Show proposta la scorsa settimana, Annalisa Minetti ha proposto una buona imitazione di Cristina D’Avena presentando un divertente medley di alcune celebri sigle di cartoni animati come la Canzone dei Puffi, Occhi di gatto e Kiss Me Licia. La performance tuttavia non è stata apprezzata come nelle precedenti puntate tant’è che la Minetti si è ritrovata nella parte bassa della classifica andando così ad inficiare le possibilità di imporsi in questo torneo. Nello specifico la sua imitazione ha raccolto 9 punti da Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica mentre da Maria De Filippi che ha vestito i panni del quarto giudice di serata, ha ricevuto 10 punti per un totale di 37 punti a cui poi non si sono aggiunti ulteriori punti nella seconda fase di votazione. Per effetto dei 37 punti conquistati la Minetti ha chiuso all’ottavo posto della graduatoria. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Annalisa Minetti nei panni di Cristina D’Avena.

