Anna Tedesco e Angelo/ Dallo scontro all'addio alla polemica con Giorgio Manetti

La particolare amicizia tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco fa un'altra vittima. Se lo scorso anno è toccato a Nino, quest'anno è stato lo stesso per Angelo, è un addio a Uomini e donne?

24 novembre 2017

Anna Tedesco finisce nuovamente sotto accusa e ancora una volta per colpa, diciamo così, di Giorgio Manetti. Il trono over di Uomini e donne ritroverà la dama seduta nuovamente al centro dello studio per racconta della sua amicizia con Angelo che, fino a poco tempo fa, andava a gonfie vele. I due si stanno frequentando da molto tempo ma anche per loro è arrivato il momento di fare i conti con una serie di alti e bassi e tra questi compare ancora la famosa amicizia con Giorgio Manetti. I due continuano a sentirsi e vedersi in amicizia ma anche questa volta questa è una cosa che non va giù al cavaliere di turno. Angelo si sente trascurato a favore del gabbiano toscano ma la dama si tira indietro e rimanda al mittente le accuse.

L'AMICIZIA PARTICOLARE CON GIORGIO MANETTI

Angelo non ha mandato giù il fatto che la sua Anna non abbia rinunciato (almeno a parole) all'amicizia con Giorgio allentando i suoi rapporto con lui, a favore della sua conoscenza con il suo pretendente. A questo va aggiunto il fatto che, quando Marco si è presentato, lei è stata l'unica dama a sembrare interessata tanto da fargli una serie di domande sulla sua vita privata. Ancora una volta lo spettro della gelosia si allunga sul rapporto di Anna con i suoi uomini ma le cose peggiorano quando viene tirata in mezzo proprio l'amicizia con Giorgio Manetti alla quale la dama non vuole rinunciare. A questo punto interviene anche Gianni Sperti che trova strani questi comportamenti e ricorda la reazione di Nino e la fine della loro relazione nella scorsa edizione del programma.

