BEAUTIFUL / Katie ricatta i Quidge: otterrà un nuovo lavoro? (Anticipazioni 24 novembre)

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful torna a concentrarsi sul segreto di Quinn e Ridge che potrebbere compromettere il matrimonio di Eric, causandogli nuove sofferenze. Katie ha voluto mettere le cose in chiaro con la coppia, ricordando loro di potergli rovinare la vita in qualsiasi momento con le sue confessioni. Per questo approfitterà della situazione con un ricatto in grande stile: chiederà alla coppia di realizzare uno dei suoi più grandi desideri in ambito professionale. In cambio del suo silenzio, Quinn e Ridge dovranno offrirle un posto di lavoro di primo piano alla Forrester Creations: se non lo faranno, lei parlerà! Sebbene tale possibilità in passato sia già stata presa in considerazione dall'Amministratore Delegato e dalla sua matrigna, una simile offesa non piacerà affatto a Quinn che rifiuterà senza esitazione. Piuttosto che lavorare gomito a gomito con Katie, lei correrà da Eric e gli confesserà le sue colpe, sperando nel suo perdono. Sarà compito di Ridge convincerla a non giungere a tanto...

Beautiful: la proposta di matrimonio di Brooke e Bill

Mentre alla Forrester Creations avrà luogo questo confronto dall'esito ancora imprevisto, qualcuno avrà le idee molto chiare: oggi a Beautiful vedremo Brooke e Bill alle prese con la loro ritrovata felicità dopo una separazione durata qualche mese. La coppia ha deciso di vivere il momento, senza pensare al futuro o alle opinioni dei rispettivi parenti. Trascorrerà quindi una serata di passione insieme, suggellata dalla migliore richiesta che Bill avrebbe mai potuto ascoltare. Sarà Brooke a chiedergli di diventare suo marito e lui ovviamente accetterà, mettendo le cose in chiaro: questa volta il matrimonio dovrà essere celebrato! (in passato, infatti, ogni cerimonia è andata buca). Ignaro di questa novità, Ridge continuerà invece a sognare di poter far pace con la sua ex fidanzata, mettendo da parte le recenti divergenze...

