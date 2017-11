BELEN RODRIGUEZ/ Da Andrea Iannone a Stefano De Martino: la sua vita privata è top secret?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl mantiene la sua vita privata top secret e non rivela ulteriori dettagli neppure al Maurizio Costanzo Show.

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è davvero finita? L'avvicinamento a Stefano De Martino è ufficialmente iniziato? Sono tanti i punti interrogativi riguardanti la vita privata della showgirl più chiacchierata del momento, dopo che il settimanale Chi ha riportato la notizia della rottura con il pilota della Suzuki. Come era facile immaginare, i due protagonisti di questa vicenda hanno deciso di mantenere l'assoluto riserbo, evitando qualsiasi dichiarazione o allusione sui social network. E neppure la partecipazione della conduttrice di Tu sì que vales al Maurizio Costanzo Show, insieme al fratello Jeremias, ha risolto questo grande punto interrogativo. Va precisato che il signor Costanzo ha provato a scoprire qualche dettaglio in più sulla love story del momento, senza però ottenuto nessuna risposta degna di nota: decisamente infastidita da tali domande, infatti, la Rodriguez ha preferito tergiversare, prima negando la rottura e poi chiedendo che la sua vita privata venga mantenuta top secret per rispetto di Santiago.

Belen Rodriguez e le frecciatine a Barbara d'Urso

In attesa che venga confermata (o negata?) la rottura con Andrea Iannone, Belen Rodriguez continua a rivolgere la sua attenzione sulle vicende della sorella Cecilia, con tutti gli annessi e connessi del caso. Per questo nell'intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show ha rivolto una lunga critica a Barbara d'Urso e alle sue opinioniste (ovviamente il riferimento va a Karina Cascella) evitando di fare nomi per non incorrere in una querela. In merito al percorso dei fratelli al Grande Fratello Vip 2, Belen si è detta tutto sommato soddisfatta e sorpresa più che altro per il comportamento di Jeremias. Temeva che lui potesse esplodere davanti alle telecamere a causa del suo carattere, ma invece è stata Cecilia a destare di più l'interesse del pubblico. E a tal proposito non sono mancati i riferimenti all'ormai celebre video dell'armadio.

