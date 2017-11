BIANCA ATZEI È NOEMI/ Video, l’ex di Biaggi riparte dal quinto posto (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Bianca Atzei dopo aver vestito i panni di Emma Marrone questa sera dovrà trasformarsi nelle celebre cantante romana Noemi.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Bianca Atzei a Tale e Quale Show 2017

BIANCA ATZEI NELLE VESTI DI NOEMI

Nella prima serata di Rai 1, come tutti i venerdì, ritorna l’appuntamento con il programma di successo Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Si tratta della seconda puntata del torneo 2017 a cui stanno prendendo parte anche i migliori concorrenti della passata stagione come nel caso della cantante Bianca Atzei. Per l’ex fidanzata del motociclista Max Biaggi, dopo aver vestito i panni di Emma Marrone nella passata settimana, stasera tocca trasformarsi nella cantautrice romana Noemi. Secondo le anticipazioni della vigilia il brano che gli sarebbe stato assegnato è Vuoto a perdere. È il quinto singolo nonché secondo estratto dall’album RossoNoemi. Un pezzo che è stato scritto dal celebre rocker emiliano Vasco Rossi con melodia composta da Gaetano Curreri leader degli Stadio. Per Noemi fu grande successo e tra l’altro il brano vene usato anche come colonna sonora del film commedia Femmine contro maschi, ottenendo la nomination ai Nastri d’argento 2011 come miglior canzone originale.

UNA EMMA MARRONE DA 47 PUNTI

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Bianca Atzei è tornata ad esibirsi nello studio di Rai 1 assumendo le sembianze della cantante salentina Emma Marrone sulle note del pezzo Non è l’inferno. La somiglianza fisica non è stata eccezionale anche in ragione di una fisonomia molto differente mentre da un punto di vista vocale il lavoro della Atzei è stato realmente apprezzabile tant’è che gli hanno tributato un buon punteggio. Enrico Montesano è stato il più severo dandole in dote solo 7 punti, Loretta Goggi e Christian De Sica si sono spinti fino ad 11 punti a testa mentre la quarta giudice di serata, Maria De Filippi ha preferito assegnarne 9 per un totale di 37 a cui poi si sono sommati i 10 punti incassati nella seconda fase di votazione. Per l’Atzei, dunque, un buon quinto posto di serata. Clicca qui per vedere la Atzei nei panni di Emma Marrone.

