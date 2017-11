Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni semifinale e Promo: chi verrà eliminato? Benedetta rischia… (24 novembre)

Bake Off Italia 2017 - Dolci in forno, anticipazioni semifinale del 24 novembre: chi verrà eliminato tra Carlo, Tony, Malindi e Benedetta? Si vola a Vienna, le info.

24 novembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

Siamo ormai giunti alle battute finali di Bake Off Italia 2017. Questa sera verranno ufficialmente proclamati i finalisti di questa nuova quanto fortunatissima edizione. L’atmosfera si fa più incandescente del previsto e questa volta, non è colpa delle alte temperature dei forni per cuocere le delizie degli aspiranti pasticceri ancora in gioco. Dopo la scorsa puntata con l’eliminazione di Giustina, sono arrivati in quattro a contendersi la vittoria e alle battute finali, dovrebbero invece arrivare in tre. Oggi, venerdì 24 novembre, a partire dalle 21.10 circa, su Real Time (canale 31 del digitale terreste), tornerà in pista il talent dedicato alla pasticceria che tanto ha allietato il pubblico da casa con le sue strepitose ricette. Il penultimo appuntamento traccerà i contorni della finalissima che vedremo l’1 dicembre. In gara sono rimasti i quattro protagonisti che più hanno saputo realizzare in forma ottimale, le creazioni richieste per le tre prove: tecnica, creativa e Wow. Scopriamo tutti i dettagli a seguire, anticipazioni comprese.

Finale al maschile? Le previsioni

Chi vincerà il titolo di miglior pasticcere amatoriale di questa nuova edizione di Bake Off Italia 2017? Durante l’appuntamento di questa sera, si sfideranno a colpi di creme pasticcere e dolci in forno, Carlo Beltrami, Tony Anania, Malindi Donvito e Benedetta Galeno. Conosciamo meglio i quattro concorrenti rimasti in gara per le ultime battute verso la finale. Secondo il popolo del web e le prime indiscrezioni, potrebbe essere senza dubbio una gara tutta al maschile tra Carlo e Tony. Da un lato troviamo una precisione quasi scientifica per le sue creazioni e da un altro ammiriamo creatività minimalista e spirito innovativo. I due sono anche amici ma di fronte alla gara, probabilmente non si guarda in faccia più nessuno. Meno possibilità per Malindi ma soprattutto per Benedetta, che potrebbe essere quasi certamente, l’ultima eliminata di questa edizione del programma condotto da Benedetta Parodi. Per la semifinale, la produzione di Magnolia ha pensato ad una trasferta di tutto rispetto che stupirà ancora una volta i telespettatori.

Bake Off, il promo della semifinale

Si aprono le battute finali di Bake Off. Il programma dedicato alla pasticceria amatoriale, verrà condotto ancora una volta da Benedetta Parodi. A quanto pare per la conduttrice, questa sarà l’ultima edizione, chi condurrà il talent show culinario il prossimo anno? Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che per la semifinale, dopo la trasferta in Friuli e Sorrento, i giudici ed i concorrenti voleranno a Vienna per una sfida che li vedrà confrontarsi all’interno di meravigliose ambientazioni da restare senza fiato e rendere il penultimo appuntamento ancor più magico ed emozionante. Anche per questo appuntamento tanto atteso dagli estimatori, a giudicare i quattro aspiranti pasticceri rimasti in gara, ritroveremo il maestro del cioccolato Ernst Knam, la giornalista Clelia D’Onofrio, ed il giovane pasticcere lucchese (con esperienza negli Stati Uniti) Damiano Carrara. I concorrenti saranno alle prese con le tre solite prove che prevede il gioco mentre sul web si azzardano i primi pronostici che dimostrano un testa a testa tra Carlo e Tony. Se volete vedere il promo, potete cliccare qui.

