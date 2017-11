Belen Rodriguez Vs Andrea Pucci/ La questione dell'armadio sul palco del Maurizio Costanzo Show ed è scontro

24 novembre 2017 Hedda Hopper

E' lite, o quasi, al Maurizio Costanzo Show dove Belen Rodriguez ha redarguito Andrea Pucci reo di aver portato sul palco del talk show dove entrambi erano ospiti, la questione dell'armadio e di quello che è successo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lo stesso Grande Fratello Vip aveva liquidato la storia mandando in onda un video che scagionava i due allontanando l'idea di qualcosa diverso da un semplice bacio passionale ma sempre un bacio. La stessa Belen Rodriguez ci ha tenuto a sottolinearlo sul palco del talk show di Canale 5 quando Andrea Pucci, magari per risultare simpatico, ci ha fatto sopra una battuta. Belen Rodriguez non le manda di certo a dire e in questi giorni ha difeso la sorella e le sue decisioni a spada tratta sui social e in tv e lo stesso ha fatto al Maurizio Costanzo.

LA RISPOSTA DI BELEN AD ANDREA PUCCI

In risposta alla battuta del comico, Belen ha spiegato: "Pucci, è il tuo lavoro e mi va benissimo, però c’è stata una smentita del Gf. Per strategia ci ha messo una settimana, l’avrei fatto pure io per tenere il pubblico caldo, ma è stato svelato che la testa di mia sorella arrivava alle spalle di Ignazio. Stop. Sarebbe stato molto volgare”. A quanto pare l'argentina è d'accordo con il pubblico di Canale 5 che, però, non ha creduto molto al video mandato in onda dal Grande Fratello definendolo addirittura taroccato. Belen è convinta che la sorella non abbia fatto niente di male e, comunque, qualcosa di diverso rispetto a quello che è successo in altre edizioni del programma. Sarà questa l'ultima volta che Belen sarà costretta ad intervenire per difendere la sorella?

