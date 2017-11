Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? "Basta, non rispondo più": la showgirl sbotta in tv

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl argentina sbotta in tv a causa delle domande impertinenti di Maurizio Costanzo nel suo show.

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Maurizio Costanzo non poteva non soddisfare la curiosità dei fans della coppia dopo la notizia diffusa dal settimanale Chi secondo cui la storia tra i due sarebbe giunta al capolinea. Nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, il marito di Maria De Filippi punzecchia una Belen Rodriguez piuttosto agitata. “Con Iannone ti sei lasciata?”, domanda Costanzo. “No, non ci siamo lasciati”, risponde Belen. “Ah allora state insieme, mi fa piacere”. La Rodriguez, però, gela tutti così: “Non parlo più della mia vita privata, quando avrò comunicazioni importanti da dare farò un tweet. Non commenterò più, vi ho divertito troppo, basta. Sono mamma, sono arrivata a una certa. Mi sono resa conto che mi sono pronunciata troppo e mi sono tolta la mia privacy”. Di fronte alle parole di Belen, Costanzo fa un annuncio con un sorriso sul viso: “Bene, d’ora in poi non parleremo più di Belen Rodriguez”, lasciando un’aria perplessa sul volto della showgirl argentina.

IL MISTERO ANDREA IANNONE

Belen e Iannone, dunque, stanno ancora insieme? Il mistero continua. La showgirl argentina, nella puntata del Maurizio Costanzo Show, indossava l’anello che le ha regalato proprio il pilota. Di fronte alle domande di Costanzo, però, è apparsa piuttosto nervosa. Il marito di Maria De Filippi si è subito reso conto dell’aria che tirava e ha approfittato della presenza di Jeremias Rodriguez per punzecchiare l’ex moglie di Stefano De Martino. “Quanti cognati hai avuto grazie a Belen?”. L’argentina ha ribattuto: “E tu quante mogli hai avuto?”. Costanzo ha insistito e ha chiesto ancora: “Jeremias come ti sei trovato con De Martino, Iannone e Monte?” e il fratello ha risposto: “Bene, bene e bene”. La showgirl, infine, ha concluso con la saggezza dei suoi anni: “Il bene non finisce mai, è a prescindere, finiscono i rapporti ma non l’affetto. Sostanzialmente, crescendo mi sono stancata di stare zitta e fare la bella e basta. Adesso combatto”.

