Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ La risposta al messaggio aereo della modella (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dopo il messaggio aereo che la modella ha fatto recapitare all'amto nella casa del Grande Fratello Vip 2, arriva la risposta di lui.

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

E’ amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? I fans della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2 non hanno dubbi. Anche dopo l’eliminazione di Cecilia dal reality show, i due continuano ad essere vicini anche se distanti. Ieri, infatti, la modella argentina ha fatto recapitare all’amato un dolce messaggio d’amore che diceva: “Non vedo l’ora di viverti, mi manchi Nachito!”. Parole che hanno restituito a Ignazio la serenità di cui aveva bisogno per affrontare quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni di permanenza all’interno della casa. Moser, poi, durante lo spazio radiofonico che ha condiviso con Giulia De Lellis, ha risposta in modo romantico alla sua dolce metà. “Vorrei approfittare di questo spazio per ricordare co particolare piacere il mio aereo, quello dedicato a me dalla mia Chechu. Si è fatta sentire particolarmente vicino con il messaggio nel quale diceva che non vede l’ora di vivermi. Colgo l’occasione per dirle che anch’io non vedo l’ora di viverla”.

CECILIA E IGNAZIO, UN AMORE VERO?

Quelle che si stanno scambiando, seppur a distanza, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono parole ricche d’amore. Tra la sorella di Belen e il sexy ciclista della casa del Grande Fratello Vip 2017, dunque, è nato un sentimento vero che potrebbe diventare ancora più profondo quando anche Ignazio lascerà la casa di Cinecittà. Entrambi sono stati travolti da una passione che non ha lasciato modo ai due di ragionare. La Rodriguez, infatti, seguendo il cuore, ha scelto di chiudere una storia importante come quella che ha vissuto negli ultimi quattro anni accanto a Francesco Monte. Accanto a Ignazio, Cecilia si sente finalmente libera di essere se stessa e dal messaggio che ha inviato a Moser è evidente come non abbia affatto cambiato idea. Cecilia, dunque, sta aspettando con ansia il suo ciclista che potrebbe lasciare la casa lunedì prossimo, ad un passo dalla finalissima, se non dovesse vincere la sfida al televoto con Cristiano Malgioglio. Cecilia, però, pur volendo riabbracciare il suo Nacho, spera che riesca a restare in casa fino all’ultimo giorno.

