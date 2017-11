DAVIDE MERLINI È MASSIMO RANIERI/ Video, dopo il deludente decimo posto saprà fare meglio? (Tale e Quale Show)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Davide Merlini dopo aver vestito i panni di Kekko dei Modà questa sera imiterà il celebre cantante ed attore Massimo Ranieri.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Davide Merlini a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI MASSIMO RANIERI

Una puntata di Tale e Quale Show nella quale sono previste tante interessanti imitazioni a partire da quella del giovane cantante Davide Merlini che dopo essere stato nella passata settimana Kekko dei Modà, tra poche ore sarà chiamato ad imitare uno straordinario personaggio del mondo dello spettacolo italiano come Massimo Ranieri che peraltro sarà ospite di serata. Stando alle anticipazioni di queste ore, sembra che Davide Merlini dovrà esibirsi sulle note della canzone Se bruciasse la città. Un brano bellissimo che venne inserito nell’album intitolato Massimo Ranieri e pubblicato con l’etichetta discografica CGD nel gennaio del 1970. Un lavoro nato dopo la partecipazione dell’artista napoletano a Canzonissima nell’anno 1969 e che al suo interno presentava tantissimi altri brani di enorme successo che aveva permesso di far crescere la stella di Ranieri come Rose rosse, Pietà per chi ti ama e Piangi piangi ragazzo.

DAVIDE MERLINI, DELUDENTE DECIMO POSTO

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show che ha segnato il ritorno di Davide Merlini nel programma di Carlo Conti, il giovane artista esploso a X Factor ha presentato una buona imitazione di Kekko, leader e frontman dei Modà, sulle note della canzone Tappeto di fragole. Una esibizione come detto buona ma probabilmente non all’altezza degli altri concorrenti tant’è che i voti non sono stati straordinari: Enrico Montesano e Loretta Goggi gli hanno tributato 8 punti, Christian De Sica lo ha addirittura inchiodato all’ultimo posto con 5 punti mentre per la De Filippi la sua performance è valsa 6 punti. Il computo complessivo è stato di 27 a cui però si sono aggiunti 5 punti nella seconda fase della votazione per un totale di 32 punti che gli sono valsi il decimo posto. Clicca qui per rivedere Davide Merini nelle vesti di Kekko dei Modà.

