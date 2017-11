DONNA IMMA POLESE/ E Matteo Giordano tengono una lezione in Università (Il castello delle cerimonie)

Appuntamento con donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano questa sera, venerdì 24 novembre, con una nuova puntata de Il castello delle cerimonie in seconda serata su Real Time.

Stasera su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con Il castello delle cerimonie, il programma dedicato agli eventi organizzati alla Sonrisa della famiglia Polese. Dopo la scomparsa di don Antonio - Il boss delle cerimonie - la gestione dell’impresa di famiglia è passata nelle mani della figlia Imma Polese affiancata dal marito Matteo Giordano. In settimana i due coniugi hanno partecipato al seminario organizzato dalla cattedra di Lingua Francese della Facoltà di Economia dell’Università del Salento, volto all'incontro degli studenti con il mondo del lavoro. Imma e Matteo hanno discusso con gli studenti sul singolare caso imprenditoriale de La Sonrisa. “Noi non ospitiamo solo lord ma trattiamo tutti da Re”, è il motto della Sonrisa ribadito in aula da Donna Imma e Matteo. I due hanno poi ricordato don Antonio: “Siamo stati onoratissimi di questa occasione. È stata una soddisfazione perché noi stiamo raccogliendo i frutti di quello che ha creato e seminato don Antonio”, ha detto la figlia del Boss. “Nel bene e nel male siamo così come ci vedete in tv. Don Antonio ci ha insegnato ad andare avanti senza pensare agli altri, col tempo si ottengono i risultati”, ha aggiunto il genero Matteo.

DONNA IMMA POLESE E MATTEO GIORDANO, L’INVITO DELL’UNIVERSITÀ

L'evento organizzato dalla Professoressa Venanzia Annese, docente di lingua francese della Facoltà di Economia e commercio dell'Università del Salento: “Ho voluto dare un taglio diverso al mio corso. Oltre alle lezioni frontali, ho invitato gli studenti a realizzare delle case study su aziende francesi. Da qui è nata l'idea di invitare un'azienda, (...non francese) ma certamente dalla personalità internazionale, come Hotel La Sonrisa… Il mio secondo step sarà quello di portarli a visitare il Castello delle Cerimonie”, ha detto la professoressa. Il preside della facoltà, Amedeo Maizza, ha spiegato le motivazione dell’invito: “Siamo ben lieti di avere ospiti i rappresentanti dell'azienda Hotel La Sonrisa che è rappresentativa di un modello d'impresa in un particolare settore che è quello del Marketing di eventi. Una realtà ben nota e conosciuta che ha dei contenuti gestionali molto particolari che credo siano molto interessanti per i nostri studenti”.

