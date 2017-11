Enrico Vanzina / Molestie sessuali? Ci sono attrici che fanno di tutto per essere predate

Enrico Vanzina sul caso delle molestie sessuali nel cinema: “Ci sono attrici che fanno di tutto per essere predate”. La presa di posizione dello sceneggiatore e produttore cinematografico

24 novembre 2017

Enrico Vanzina sul caso delle molestie sessuali nel cinema

In un mondo che ha perso umorismo al posto di Flaiano arrivano le Iene, “che non creano soprannomi ma immagini da postare sui social”. A prendere posizione sul caso delle molestie sessuali è Enrico Vanzina: lo sceneggiatore e produttore cinematografico nell'intervista al Messaggero ha espresso tutti i suoi dubbi sulla vicenda. Non ne ha su Harvey Weinstein, “perché a forza di sospetti mi è venuta la certezza che lì si tratti proprio di violenza”. Ma il caso di Fausto Brizzi è diverso, così come in subordine quello di Kevin Spacey. “Altri, prima di me, hanno detto che i processi che non si fanno nei tribunali non hanno valenza. Confermo”, ha spiegato Enrico Vanzina. L'idea che uomini usino il loro potere per indurre qualcuno a comportamenti non voluti fa orrore anche a lui, ma d'altra parte bisogna farla finita con i processi televisivi: “Prima di appenderli a un cappio, vorrei prove vere, fatti, riscontri”.

ENRICO VANZINA: “CI SONO PREDE CHE VOGLIONO ESSERE PREDATE”

Lungi dall'essere politically correct, Enrico Vanzina parla dell'orrore che prova per l'ipocrisia con cui è stato affrontato questo argomento, perché sarebbe stato ignorato, o addirittura censurato, il fatto “che se esistono predatori esistono anche tantissime prede, che fanno di tutto per essere predate”. La posizione dello sceneggiatore e produttore cinematografico è in netta antitesi rispetto a quella espressa da Ornella Muti. “Il nostro mondo è quello in cui a 12 anni alcune ragazzine si fotografano le parti intime e le postano ai coetanei, in cambio della ricarica di un cellulare”, spiega Vanzina, precisando di non voler né difendere o accusare nei casi di presunte molestie. “Il problema è articolato, complesso, e va osservato sulla base del garantismo, non con furia moralistica”. Insomma, sente aria di caccia alle streghe, ma pure se venisse approvata la perversione, ad esempio, di Kevin Spacey non bisognerebbe metterne in dubbio le qualità di attore.

“ESISTONO ANCHE UOMINI MOLESTATI DA RAGAZZE SENZA SCRUPOLI”

Nel caso delle presunte molestie sessuali per Enrico Vanzina si sta usando la gogna e la damnatio memoriae. La casa di distribuzione dei film in uscita di Fausto Brizzi, ad esempio, ha tolto il nome del regista dai trailer. La paura è che si incappi nel tribunale delle coscienze e quindi di essere già spacciati: “Temo di sì. Lo sa come ragiona la gente comune? Pensa, secondo me a ragione, che tutto quello che sta emergendo sul mondo del cinema accade in qualsiasi altro ambiente. Dove ci sono sicuramente maschi predatori, ma anche ragazze spregiudicate in cerca di successo”. Chi usa qualsiasi tipo di violenza non è assolvibile, ma per Vanzina vanno analizzati anche altri casi, quelli in cui “qualche regista, attore o produttore è stato molestato da ragazze senza scrupoli. Esistono anche quelle. E la gente comune, soprattutto le donne, lo sanno”. Nel tribunale delle coscienze il processo solitamente è mediatico: uno scenario inquietante, perché “si possono dare soldi a persone che ti crocifiggono mediaticamente”. Così però è dura ricostruirsi una carriera: “Dopo la gogna, la risalita è impossibile”.

