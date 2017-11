FEDERICA NARGI/ Matrimonio con Matri a Formentera? (Matrix Chiambretti)

La showgirl e conduttrice televisiva Barbara Palombelli sarà ospite nella seconda serata di Canale 5 nel programma Matrix Chiambretti condotto da Piero Chiambretti.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Federica Nargi

AL TIMONE DI COLORADO CON PAOLO RUFFINI

Ultimo appuntamento stagionale per la trasmissione Matrix Chiambretti presentata nella seconda serata di Canale 5 di Piero Chiambretti. Una puntata che in linea con quanto accaduto nelle precedenti propone tantissimi ospiti d’eccezione a partire dalla ex velina Federica Nargi attualmente al timone della nuova edizione di Colorado al fianco di Paolo Ruffini e di Scintilla. Lo stesso Ruffini sarà presente nello studio di Chiambretti per parlare del loro rapporto professionale e di questa nuova edizione del programma cabarettistico di casa Mediaset. In attesa di conoscere direttamente da Federica Nargi quali sono le proprie impressioni al riguardo del programma di Italia 1, vi ricordiamo quanto evidenziato da lei stessa ai microfoni di Radio 105 circa la nuova esperienza televisiva: “Ci troviamo benissimo. Sul palco saremo come tre grandi amici. Scintilla sarà un po' geloso del rapporto tra me e Paolo, perché è un po' più intenso. Vorrà sempre mettersi in mezzo. E alla fine daremo spazio anche a lui”.

FEDERICA NARGI, MATRIMONIO IN VISTA CON ALESSANDRO MATRI

L’ospitata di Federica Nargi a Matrix Chiambretti sarà l’occasione giusta non solo per parlare dell’ambito professionale ma anche per fare il punto della situazione della sua vita sentimentale. In particolare si potrebbe parlare dell’intervista che l’ex velina ha rilasciato al settimanale Nuovo in cui apre in maniera abbastanza clamorosa alla possibilità di convolare a nozze con Alessandro Matri magari a Formentera, spesso e volentieri location delle loro vacanze. Naturalmente ha parlato della figlia Sofia che di fatto ha reso Alessandro Matri più presente nella vita di coppia: “Dico sempre che vorrei una cosa semplice, ma abbiamo così tanti amici che non potrà essere così. Mi piacerebbe farlo all’estero, magari a Formentera. Adesso che c’è Colorado non potrei organizzarlo, già vivo di ansia, devo fare un passo alla volta. Alessandro? Siamo impazziti dopo l’arrivo di Sofia. Alessandro è un papà bravissimo”.

