FEDERICO ANGELUCCI È DAVID BOWIE/ Video, dopo Prince è in arrivo la vittoria? (Tale e Quale Show 2017)

Federico Angelucci è pronto a dare il via alla seconda sfida del torneo di Tale e Quale Show 2017 nei panni di David Bowie. Sarà lui a trionfare nelle fasi finali della nuova gara?

24 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Federico Angelucci, concorrente di Tale e Quale Show 201

Federico Angelucci si prepara a tornare in scena con la seconda sfida del torneo di Tale e Quel Show 2017 che questa sera lo vedrà esibirsi per la prima volta nei panni di David Bowie. Il concorrente, per calarsi nei panni del "Duca Bianco", si è sottoposto a una lunga settimana di prove e a estenuanti sessioni di trucco, con l'unico obiettivo di realizzare una performance perfetta che possa valergli la vittoria in questa fase così delicata della gara. Non solo prove, per lui, ma anche tanto divertimento, dal momento che qualche giorno fa, nel bel mezzo di una seduta di make-up, ha pubblicato sui social un breve filmato che lo ritrae in compagnia di un'altra talentuosa concorrente dello show, Silvia Mezzanotte. Per smorzare la tensione in vista della diretta, infatti, Angelucci ha cantato in playback supportato dalla voce della sua collega, che a un passo da lui ha eseguito un pezzo dei Matia Bazar. Se vi siete persi il suo divertentissimo video, potete visualizzarlo direttamente sui social a questo link.

IL CONCORRENTE NEI PANNI DI DAVID BOWIE

Dopo aver dato prova di grande talento nell'ultima edizione di Tale e Quale Show 2017, Federico Angelucci è riuscito a classificarsi fra i primi tre concorrenti più meritevoli e ad accedere, così, alle fasi finali del torneo. La sfida, che ha avuto inizio venerdì scorso, è ancora soltanto agli inizi e l'ex allevo di Amici, considerato la vera rivelazione di questa edizione, è già pronto a dare battaglia. Nella puntata di questa sera, in particolare, il concorrente dovrà cercare di conquistare la giuria e scalare la classifica portando in scena il leggendario David Bowie, per una performance di certo non semplice, ma che sicuramente riuscirà, ancora una volta, a mettere in risalto tutte le sue straordinarie caratteristiche vocali. Amatissimo dalla giuria composta da Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica, Angelucci è pronto quindi a scalare la nuova classifica, per una gara che si preannuncia imperdibile e che potrebbe regalargli la vittoria.

IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA CON PRINCE

Nella prima puntata del torneo dedicato a Tale e Quale Show 2017, Federico Angelucci ha avuto la possibilità di mettere in evidenza tutto il suo talento portando in scena Prince. La sua performance, apprezzata dal pubblico in sala, è stata giudicata in maniera positiva anche dai giurati, grazie ai quali il concorrente è riuscito a guadagnare il terzo posto nella classifica finale, conquistando sin da subito un ottimo punteggio. Per Enrico Montesano, in particolare, il concorrente ha realizzato un'esibizione all'altezza di un grande "piccolo", sottolineando, con un gioco di parole, alla stazza di Angelucci, mentre Loretta Goggi ha cercato di sottolineare il soprattutto il suo impegno, lodando, in particolare, la vocalità raggiunta nel corso della performance. Il suo personaggio, quindi, ha messo d'accordo tutti, così come il look, molto simile a quello da sempre sfoggiato dal popolare cantautore statunitense; tuttavia, la sua performance si è fermata soltanto al terzo posto, un risultato di rilievo ma lontano dalla prima posizione. Se vi siete persi l'esibizione di Federico Angelucci nei panni di Prince, potete cliccare qui e rivederla direttamente sul sito ufficiale di Rai Play.

