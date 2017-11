FILIPPO BISCIGLIA È ENRICO RUGGERI/ Video, il suo Max Pezzali non all’altezza (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia dopo aver vestito i panni di Max Pezzali questa sera imiterà il cantautore italiano Enrico Ruggeri.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Filippo Bisciglia a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI ENRICO RUGGERI

La seconda puntata del torneo 2017 di Tale e Quale Show avrà tantissimi ed attesi protagonisti tra cui il conduttore televisivo Filippo Bisciglia. Un concorrente che si è dimostrato ampiamente all’altezza della situazione e che dopo aver vestito nella prima puntata i panni di Max Pezzali questa sera dovrà trasformarsi nel cantautore milanese Enrico Ruggeri. Un compito non dei più agevoli in ragione della voce quanto mai particolare dello stesso Ruggeri. Secondo le anticipazioni a Bisciglia toccherà in sorte il brano Il primo amore non si scorda mai, presentato nel corso del Festival di Sanremo del 2016 permettendo allo stesso Ruggeri di chiudere la manifestazione al quarto posto. È stato inserito nell’album intitolato Un viaggio incredibile pubblicato sotto l’etichetta Anyway Music. Tuttavia questo pezzo di Ruggeri non ha ottenuto uno straordinario successo raggiungendo come posizione più alta la numero 59.

FILIPPA BISCIGLIA, NONO POSTO PER IL SUO MAX PEZZALI

Nella scorsa puntata del torneo di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia ha proposto al pubblico presente in sala e quello in studio una discreta imitazione di Max Pezzali sulle note di quello che è stato un vero e proprio inno generazionale: Come mai. L’esibizione ha visto una certa somiglianza vocale nelle strofe più basse per poi perdere di qualità nella parte alta dove c’è stato bisogno di una certa estensione vocale. Passando alla giuria, abbastanza pesante la valutazione di Enrico Montesani che gli ha concesso soltanto 6 punti mentre Maria De Filippi, quarto giudice di serata gli ha dato 8 punti. Più alto il riscontro da parte di Loretta Goggi e Christian De Sica con 10 punti a testa per complessivi 34 punti a cui non se ne sono aggiunti ulteriori nella seconda fase di votazione. Bisciglia ha così chiuso al nono posto. Clicca qui per rivedere Filippo Bisciglia nei panni di Max Pezzali sulle note di Come mai.

© Riproduzione Riservata.