FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ SI SONO INCONTRATI? / Anche le famiglie ai ferri corti, ecco gli indizi

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono incontrati dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 2? Le due famiglie, che tanto erano unite, improvvisamente si sono allontanate...

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Cos'è davvero accaduto dopo l'uscita di Cecilia Rodriguez dal Grande Fratello Vip 2? L'argentina, che lo scorso lunedì è stata eliminata, è tornata alla vita di tutti i giorni, dedicando gran parte del suo tempo alla sua famiglia. Nelle ultime settimane aveva confessato in varie circostanze che avrebbe voluto incontrare anche Francesco Monte, per chiarire con lui la situazione, e scusarsi anche con la sua famiglia per quanto accaduto. Di diverso avviso era invece l'ex tronista, convinto che il comportamento della Rodriguez non avesse bisogno di nessun chiarimento o ancor meno di scuse. A riportare le intenzioni di Monte era stato qualche giorno fa il direttore di 'Nuovo tv' a Pomeriggio 5: "Ho sentito telefonicamente Francesco prima della puntata e mi ha garantito che non ha nessuna intenzione di vedere Cecilia. Soprattutto dopo le ultime parole che ha detto al Gf Vip. Con lei ha chiuso (...). I due hanno degli effetti personali nelle rispettive case. Dunque, Francesco e Cecilia dovranno rivedersi per scambiarsi gli scatoloni. Ma ci sarà soltanto questo". Ma stando ad alcuni recenti indizi questo incontro potrebbe esserci stato.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono rivisti?

L'incontro tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez potrebbe esserci stato negli ultimi giorni. Sebbene entrambi mantengano questa eventuale possibilità top secret, un gesto da parte dell'ex tronista non è passato inosservato e ha chiaramente fatto capire come i rapporti anche tra le famiglie non siano più idilliaci. Sappiamo già da tempo che Francesco ha smesso di seguire Cecilia su Instagram (e certo non è possibile dargli torto), ma da qualche ora anche Jeremias e Veronica Cozzani (mamma di Cecilia) hanno perso il suo like sul social network. È dunque accaduto qualcosa che ha mandato Monte ancor più su tutte le furie? Se la decisione su Veronica non sorprende, considerando le sue dichiarazioni nella diretta dello scorso lunedì, ben diverso è il caso di Jeremias con il quale Francesco era rimasto in ottimi rapporti. Esclusa, almeno per ora, da questa querelle è Belen, che ancora continua ad essere seguita dal suo ex cognato. La questione incuriosisce i fan e siamo certi che presto giungerà anche sui giornali...

