Finalisti Bake off Italia 2017/ Pronostici: Tony e Carlo i preferiti dal pubblico

Chi saranno i finalisti di questa edizione di Bake Off Italia 2017? I pronostici sembrano puntare tutti su Tony e Carlo, gli unici ad alzare l'asticella di questa edizione un po' sottotono

24 novembre 2017 Hedda Hopper

Bake Off Italia 2017

Anche per quest'anno il cooking show dedicato alla pasticceria sta per spegnere le luci del suo tendone non prima di aver proclamato un vincitore nella puntata di venerdì 1 dicembre. A chi toccherà finire in lista? Prima di scoprilo, dovremo aspettare la puntata di questa sera per scoprire chi saranno i semifinalisti di questa edizione di Bake off Italia. Benedetta Parodi e i suoi tre giudici torneranno in onda questa sera per mettere alla prova gli ultimi concorrenti in gara tra valzer e sorprese ma alla fine solo tre di questi riusciranno ad accedere alla finale di venerdì prossimo. Ma cosa ne pensa il pubblico? Diciamo che questa edizione del programma è stata un po' sottotono e che sono stati davvero pochi gli sprazzi di luce, tutti legati a Damiano Carrara, il neo giudice. Arrivati sin qui, però, non possiamo che pensare ai possibili finalisti del programma, chi saranno e, quindi, chi sarà eliminato ad un passo dal finale di edizione?

UNA FINALE AL MASCHILE?

Bocche cucite e nessuno spoiler da parte dei protagonisti ma il pubblico di Bake Off Italia 2017 sembra avere le idee molto chiare e riguardo e i due preferiti sono sicuramente Tony e Carlo. Carlo Beltrami, Tony Anania, Malindi Donvito e Benedetta Galeno sono i 4 aspiranti pasticceri che si sfideranno questa sera sotto il tendone e nelle tre prove canoniche della trasmissione a cominciare da quella Wow e finendo a quella più tenica. Sembra proprio che quella meno votata e meno preferita dal pubblico sia Malindi e quindi potrebbe essere lei l'eliminata di questa semifinale. Cos'altro succederà stasera? Il pubblico dovrà rinunciare ad uno dei due preferiti? Non ci rimane che attende il prime time di oggi per scoprirlo.

