Francesco Chiofalo/ "Una delle fidanzate di Temptation Island 2017 è incinta. Chi è?

Francesco Chiofalo sgancia una clamorosa rivelazione sui social annunciando che una delle fidanzate di Temptation Island 2017 è in dolce attesa. Chi è la futura mamma?

24 novembre 2017 - agg. 24 novembre 2017, 14.02 Stella Dibenedetto

Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma e grande protagonista di Temptation Island 2017, torna a far parlare di sé. Stavolta, però, non si parla della sua storia d’amore, ormai finita, con Selvaggia ma di un dolce segreto che nasconderebbe una delle fidanzate di Temptation Island. Il personal trainer romano, infatti, su Instagram, ha pubblicato un video con il quale ha sganciato una vera bomba. “C’è una delle fidanzate che è proprio fidanzata, convive e gira pure voce che sia incinta! Chissà chi è… e gira pure voce che lei questa cosa non la vuol dire!“, ha detto Lenticchio scatenando l’immediata reazione dei fans. Chi è la fidanzata in dolce attesa di cui parla Francesco Chiofalo? Non sono tanti i nomi sui quali si stanno concentrando le attenzioni dei fans del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia. Sara Affi Fella, Valeria Bigella e Selvaggia Roma, infatti, sono tornate ad essere single dopo l’avventura vissuta nel villaggio dell’amore. Le uniche fidanzate che sono ancora innamorate e continuano a vivere accanto ai rispettivi fidanzati sono Camilla Mangiapelo e Francesca Baroni.

CHI E’ LA FIDANZATA INCINTA DI CUI PARLA FRANCESCO CHIOFALO?

Camilla Mangiapelo e Francesca Baroni sono ancora fidanzate con Riccardo Gismondi e Ruben Invernizzi. Entrambe, inoltre, convivono. Sarà una delle due ragazze la futura mamma di cui parla Francesco Chiofalo? Non è da escludere, tuttavia, Veronica Bagnoli la cui storia con Antonio Lenti, però, è avvolta dal mistero. I due, infatti, non si mostrano sui social da diverso tempo. La bomba sganciata da Lenticchio ha provocato molto rumore. Finora, nessuna delle fidanzate protagoniste di Temptation Island 2017 ha replicato alle parole di Chiofalo. I fans del programma, però, non escludono neanche una presunta gravidanza da parte di una delle fidanzate tornata single dopo Temptation Island. Francesco Chiofalo lancerà nuovi indizi nella prossime ore? Non ci resta che aspettare per scoprire la verità.

© Riproduzione Riservata.