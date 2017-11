GABRIELE CIRILLI È ALADDIN/ Video, un'altra mission impossible (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Gabriele Cirilli per portare a termine la sua Mission Impossible dovrà vestire di panni del personaggio della Disney, Aladdin.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gabriele Cirilli

NEI PANNI DI ALADDIN

A Tale e Quale Show a catalizzare l’attenzione dei telespettatori è anche e soprattutto il comico Gabriele Cirilli che con le sue Mission Impossible incentrate sul mondo dei cartoni animati permette a tutti oltre che di divertirsi anche di fare un bellissimo salto indietro nel tempo ricordando format che magari ci hanno fatto crescere. In questo nuovo appuntamento, il buon Cirilli sarà alle prese con l’imitazione di un fortunato personaggio della Disney Aladdin. Protagonista dell’omonimo film uscito nelle sale cinematografiche nel 1992 all’epoca doppiato nella versione italiana da Massimiliano Alto mentre in quella originale aveva la voce di Scott Weinger. Un vero campione d’incassi che riuscì a raggiungere in tutto il mondo l’ottima cifra di 505 milioni di dollari.

GABRIELE CIRILLI E IL PROGETTO ‘AMO GLI ANIMALI’

Gabriele Cirilli non è soltanto un apprezzato comico, attore e showman ma anche un personaggio che non si tira mai indietro quando si deve fare beneficenza o portare avanti una lotta sociale giusta. In particolare in questi giorni è uscito uno spot che lo vede protagonista per il progetto Amo gli animali, che permette agli animali di far visita ai propri padroni in ospedale. Per rimarcare questo impegno, in queste ore Cirilli ha pubblicato un post con tanto di video dello spot. Nel post si legge: “Protagonisti dello spot sono Lavinia, una ragazza di 20 anni che è davvero ricoverata al Niguarda e che ha accettato di collaborare alla realizzazione del video, e poi il cane Luna, un border collie di 4 anni. Obiettivo della campagna è quello di far capire che la presenza di un animale domestico in corsia può facilitare e accelerare la guarigione del paziente: l'iniziativa è già realtà in 16 ospedali lombardi, 'e a breve sarà estesa a tutte le strutture', assicura l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera”. Clicca qui per vedere lo spot.

