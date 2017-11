GIUSEPPE LAMA / Il futuro con Aida Yespica: "Basterà uno sguardo per capire se è finita" (Grande Fratello Vip)

Giuseppe Lama attende l'uscita di Aida Yespica dal Grande Fratello Vip 2 per capire se con lei è davvero finita. Intanto si esprime contro Francesco Monte...

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Aida Yespica e Giuseppe Lama

Giuseppe Lama ha deciso di non presenziare al Grande Fratello Vip 2, evitando il confronto diretto con Aida Yespica davanti alle telecamere. Dopo averla lasciata con un messaggio, a causa del bacio da lei scambiato con Jeremias Rodriguez, l'imprenditore napoletano ha fatto marcia indietro, dichiarando i suoi sentimenti attraverso uno striscione aereo. La coppia ha quindi deciso di sospendere ogni giudizio, rimandando qualsiasi decisione all'uscita dal programma (ormai sempre più imminente). Ma cosa sta davvero passando per la testa di Geppy? Cosa pensa di Aida e degli altri protagonisti, anche indiretti, del reality show di Canale 5? A chiarire il suo punto di vista, ci ha pensato proprio lui nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. In essa ha spiegato le ragioni della sua iniziale decisione: "Avevo finito di lavorare. Stavo guardando la diretta e mi sono addormentato. Improvvisamente il mio cellulare scoppia: messaggi, telefonate, di tutto. Tutti avevano visto la scena della tenda. Accendo la tv e vedo il suo sguardo. Era brilla. Leggevo l’errore nei suoi occhi. Mi ha mancato di rispetto. La gente di riflesso mi ferma per strada e la figura del cornuto non la voglio fare. Ecco la mia reazione."

Giuseppe Lama: "Non vendo i miei sentimenti in Tv"

Nell'intervista rilasciata a Chi, Giuseppe Lama ha precisato di avere capito ciò che è accaduto ad Aida Yespica, che si è subito resa conto di avere sbagliato: "Ho visto la sua reazione. Ho capito che la mia peste era tornata di nuovo 'Aida'. Sembra strano, ma in quattro mesi abbiamo creato un rapporto che forse si crea durante anni e anni. Conosco la sua famiglia, lei la mia. Siamo andati di corsa verso l’amore". Geppy attenderà comunque l'uscita di Aida per prendere una decisione, convinto che basterà un semplice sguardo per capire se i sentimenti di entrambi esistono ancora. Ha quindi lanciato una frecciatina a Francesco Monte, precisando di avere voluto comportarsi in modo ben diverso: "Non vendo i miei sentimenti in TV come gli altri. Il mio mondo, spero con Aida, è fuori". Sull'ex tronista, ha quindi affermato: "Libero di fare quello che vuole. Mi chiedo: dov’è il confine tra le realtà e il reality? La sofferenza può essere appianata dalle telecamere o dalle ospitate nelle discoteche? Ma che mondo è? Io vivo ancora di una realtà. Quella fatta di valori.".

