GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa, Daniele Bossari contro Malgioglio? Le rivelazioni ad Aida

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

La convivenza tra Daniele Bossari e Aida Yespica continua nella Spa della casa del Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore e la bellissima venezuelana continuano a scambiarsi confidenze. Dopo quelle toccanti sulle rispettive vite, per i due finalisti è arrivato il momento di affrontare il discorso sugli altri concorrenti. Bossari, in particolare, ha parlato di Cristiano Malgioglio. Il conduttore, parlando con Aida, ha confessato di trovare alcuni suoi atteggiamenti contradditori. "A volte vorrei essere come Cristiano che è sempre egoriferito. Quando tu parli, lui non ti ascolta. Io ci ho provato a parlarci, ma lui non ti ascolta minimamente. Magari gli dici: ‘Sai che io ho fatto…', ma a lui non gliene frega niente. Io non riuscirei mai a mettermi nella stessa condizione", ha detto Bossari. Daniele ha così spiegato ad Aida che Malgioglio, spesso, fa passare per sue le idee degli altri. E’ quanto accaduto la sera in cui Giulia De Lellis è stata eletta finalista. Lorenzo aveva pensato di festeggiare l’evento con una torta e una bottiglia di vino, ma Malgioglio ha fatto passare per sua l’idea. Proprio in questo aspetto ci sarebbe la forza di Malgioglio.

LE DIFFERENZE TRA MALGIOGLIO E DANIELE BOSSARI

Cristiano Malgioglio e Daniele Bossari sono sicuramente due dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 2017. L’istrionico paroliere è tanto amato quanto odiato. Lunedì, Malgioglio scoprirà se potrà vivere anche l’ultima settimana nella casa conquistando il pass per la finale o se si fermerà ad un passo dall’ultima puntata. Bossari, invece, è già un finalista. Per il conduttore è così arrivato il momento di fare un bilancio della sua esperienza. Vivere con tante personalità diverse ha fatto capire molte cose a Daniele che, alla Yespica, ha anche descritto le differenze tra la sua personalità e quella di Malgioglio. "Io sono il contrario. Sono l'eccesso contrario. Poi dopo magari ci sto anche male però non ci riesco a fare quelle cose lì. A volte bisogna essere anche svegli. Anzi più che svegli, sgamati. Io non ci riesco, ma mi va bene così", ha aggiunto Bossari che ha poi concluso – “In queste sue contraddizioni così forti, riesce a uscirne comunque vincente. Invece se io provassi a fare come lui sarei uno sfigato, odiato. Punto. Invece lui è amato anche per questo".

