Giorgio Manetti e Isabella/ Uomini e donne, il toscano finito sotto attacco?

Il trono over si conclude oggi con la maxi puntata dedicata a Giorgio Manetti e agli altri protagonisti della versione senior di Uomini e donne: cosa è successo tra il toscano e Isabella?

24 novembre 2017 Hedda Hopper

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Si conclude con la puntata di oggi un'altra settimana insieme al trono over di Uomini e donne e se mercoledì siamo stati accolti con Gemma Galgani e i suoi uomini, oggi non potevamo non chiudere in bellezza con Giorgio Manetti e le sue donne. Tocca proprio al gabbiano toscano prendere posto al centro dello studio per raccontare della sua nuova conoscenza con Isabella ma le cose questa volta non andranno poi così bene. Il cavaliere è finito sotto la lente per via della famosa lettera di Gemma e di un piccolo "riavvicinamento" con lei ma messa da parte per un po' la sua vicenza amorosa lunga ormai tre anni con la dama toscana, eccolo finire al centro per essere criticato. Ma cosa ha fatto di così terribile l'amato Giorgio Manetti?

IL FUMO, QUESTO PROPRIO NO!

Uno dei cavalieri più amati di Uomini e donne siederà al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Isabella e della sua conoscenza con Paola. A quanto pare però, secondo le ultime anticipazioni, una delle due sarà costretta a lasciare lo studio perché no adatta a lui, a chi toccherà? Sembra proprio che Paola, definita dal gabbiano una bella donna, non faccia al caso suo e così i due si saluteranno ma le cose si complicano quando si parla di Isabella. I due si sono trovati molto bene insieme ma per Giorgio c'è qualcosa che non va e una serie di "difetti" non gli permettono di andare avanti nella conoscenza con lei. Il pomo della discordia sembra essere il fumo ma le dame non sembrano molto d'accordo. Ci sarà una discussione anche su questo in studio? E' davvero solo una scusa per Giorgio?

© Riproduzione Riservata.