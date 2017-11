Giulia De Lellis/ Racconti hot in diretta: la regia riprende tutti e scatta il richiamo (GF Vip 2)

Giulia De Lellis racconta la trama di 50 sfumature di grigio in diretta e viene richiamata in confessionale: scoppia la bufera tra i fans del Grande Fratello Vip 2.

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Atmosfera bollente nella casa del Grande Fratello Vip 2 dove, ieri sera, Giulia De Lellis ha deciso d’intrattenere l’amica Ivana Mrazova e gli altri compagni d’avventura raccontando la trama del film 50 sfumature di grigio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha introdotto l’argomento parlando delle coppie cinematografiche e televisive che più l’hanno fatto sognare. Dopo aver nominato Ryan e Marissa della serie americana “The O.C.”, Giulia ha citato Christian Grey e Anastasia Steele, protagonisti della trilogia erotica di E. L. James. Giulia ha raccontato nei minimi dettagli la trama del film, rivelando anche i dettagli più piccanti degli incontri intimi tra i due amanti. Il tutto è andato in onda in diretta, su Mediaset Extra, in fascia protetta. La regia del Grande Fratello ha ripreso e trasmesso tutto salvo poi costringere gli autori ad un richiamo ufficiale per Giulia. La De Lellis, infatti, è stata richiamata in confessionale da dove è uscita con aria sconsolata annunciando ai compagni che non possono parlare di determinati argomenti.

LA RABBIA DEL POPOLO DEL WEB

La scena che ha visto come protagonista Giulia De Lellis è stata seguita dai telespettatori. Quest’ultimi non si sono affatto scandalizzati per i racconti della fidanzata di Andrea Damante che ha raccontato la trama di un film che è stato trasmesso più volte in prima serata su canale 5. La decisione del Grande Fratello Vip 2017 di proibire a Giulia di parlare di un certo tipo di argomenti ha scatenato l’ironia ma anche la rabbia del popolo dei social che, su Twitter, hanno espresso senza giri di parole la propria opinione.

Fermi fermi Fermi...... Quindi Giulia non può raccontare 50 sfumature ( andato in onda più volte in prima serata su canale 5) ma possiamo vedere Ignazio e Cecilia copulare come se non ci fosse un domani? MA CHE SCHERZIAMO?#GFvip — Sere (@Sere09581332) 23 novembre 2017

'Giulia in confessionale'



'Non si possono raccontare le trame di film erotici perchè siamo in fascia protetta'#GFvip — •deni ? | #MCC (@Obvsessmaljk) 23 novembre 2017

Cioè ora rimproverano Giulia per aver parlato della trama di un film e per il ChupaChups della Rodriguez non han detto niente???#Gfvip2 #Gfvip — Barto (@BartCarbu) 23 novembre 2017

Ma ho capito bene :il #GFvip ha vietato a Giulia e Ivana di parlare di 50 sfumature? invece delle cose che facevano Ignazio e Cecilia nessuno ha mosso un dito. pic.twitter.com/XE78enFFe4 — empty soul?? (@delirious_being) 23 novembre 2017

© Riproduzione Riservata.