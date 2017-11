Giulia De Lellis lascia il Grande Fratello Vip 2?/ La crisi a causa dello striscione di Andrea Damante

Giulia De Lellis lascerà il Grande Fratello Vip 2 prima della finalissima? Lo striscione ricevuto da Andrea Damante l'ha mandata in crisi, facendola riflettere sul suo futuro.

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis è già approdata alla finale del Grande Fratello Vip 2 e appare una delle principali favorite per la vittoria. Ma il suo ultimo periodo all'interno della Casa appare più difficile di quanto da lei stessa immaginato. Il motivo? La lontananza dal fidanzato Andrea Damante, che non vede da 70 giorni. E a peggiorare il suo senso di frustrazione è arrivato ieri il messaggio aereo dell'ex tronista, che non ha usato le parole che la sua fidanzata avrebbe voluto leggere. Uscita in giardino con grande entusiasmo, infatti, la De Lellis ha trovato la scritta: "Sai quanto solletico ti aspetta? 18". Un messaggio che l'ha lasciata senza parole, al punto da indurla a prendere in considerazione la possibilità di lasciare il programma prima del tempo: "Ma siamo sicuri che sia per me?", ha precisato rivolgendosi ai propri compagni di avventura. "La deve smettere di essere così trattenuto e superiore. Potrebbe mettere da parte l’orgoglio e fare meno il figo. Spendi 1200 euro per scrivere “sai quanto solletico”, si e poi? Mi fa piacere certo, ma dimmi quanto mi ami, quanto mi pensi, quanto mi desideri".

Giulia De Lellis lascia il Grande Fratello Vip 2?

Giulia De Lellis avrebbe preferito essere rincuorata da Andrea Iannone e invece ha ricevuto da lui un semplice messaggio in codice, che non è stato capito fino in fondo: "Io non so niente, sono due mesi che non lo vedo. Tra tutte le cose che poteva dirmi questa ca**a? Apprezzo, però non era quello di cui avevo bisogno. Se fossi qui da dieci giorni è un conto ma dopo 70 avevo bisogno mi dicesse altro". Tra le lacrime ha quindi confessato di non riuscire più ad andare avanti in questo modo e di desiderare persino di concludere la sua avventura prima del tempo. E mentre i suoi compagni hanno cercato di tirarla su di morale, ricordandole che ormai manca poco più di una settimana alla finalissima, Andrea Damante è risultato sorpreso da questa reazione, precisando sulle sue Instagram Stories di avere usato un messaggio in codice che purtroppo Giulia non ha compreso o ricordato: "Non l'ha capita!!!", ha precisato a conferma di un po' di dispiacere per la reazione della sua amata. Correrà presto ai ripari con un nuovo messaggio?

© Riproduzione Riservata.