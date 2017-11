Gomorra 3, La serie/ Scianel lascia il carcere, anticipazioni seconda puntata 24 novembre

Gomorra 3, La serie, anticipazioni seconda puntata 24 novembre: Scianel lascia il carcere mentre Ciro torna a Napoli, ma per chi o per cosa? Genny si prepara alla guerra

24 novembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3

Il momento è arrivato e dopo aver metabolizzato la prima puntata di Gomorra 3, oggi, 24 novembre, su Sky Atlantic andrà in onda la seconda. Le anticipazioni sono sempre poche quando si parla della serie con Salvatore Esposito e Marco D'Amore, ma quello che è certo è che questa sera vedremo e conosceremo i grandi assenti dell'esordio. Se la prima puntata è servita a dire addio a Don Pietro Savastano e stabilire un nuovo ordine che vede Genny al comando, suocero permettendo, la seconda in onda oggi, porterà sullo schermo nuovamente Scianel. La iena è finita in carcere sul finire della seconda stagione e dopo la morte dell'amato figlio, Lelluccio, e adesso non vuole altro che ottenere la vendetta che le è stata negata. Dall'altro capo, pronto ad ascoltarla, ci sarà proprio il giovane Savastano che nel nuovo promo sentiamo chiedere alla iena cosa le serve adesso. Per lui è arrivato il momento di agire dopo aver passato un anno tranquillo a Roma prendendosi cura di affari, moglie e figlio. Cosa ne sarà di Scianel?

IL RITORNO DI CIRO L'IMMORTALE

La seconda puntata di Gomorra 3 porterà a Napoli anche Ciro l'Immortale. Quello che ormai sembra essere il braccio destro di Genny Savastano, è pronto ad affrontare una nuova guerra proprio al fianco di quello amico fraterno al quale ha portato via prima la madre e poi il padre (su sua stessa richiesta). I due potrebbero trovarsi da soli contro tutti in questo terzo capitolo di una saga sanguinaria che non ha eroi e che non permette il riscatto a questi mafiosi pronti ad uccidere le proprie moglie, bambini e persino i lor stessi genitori. L'occasione che può rimettere insieme i due è proprio l'arrivo sulla scena mafiosa di Enzo Sangueblu. Il nonno era tra i fondatori della nuova camorra ma, proprio per via del suo pentimento, lui e la sua famiglia sono stati fatti fuori dal sistema. Questa volta riuscirà a trovare il modo per tornare in pista? Sembra proprio che Ciro possa essere la chiave di questa sua rinascita.

DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima puntata di Gomorra 3 abbiamo visto Genny, Patrizia e Malammore fare i conti con la morte di Don Pietro. Il boss è ormai morto e l'unico responsabile è proprio Ciro. Il boss ha ucciso Don Pietro e poi ha chiuso i conti con Malammore reo di aver ucciso la figlia. A questo punto ha deciso di partire per espiare le sue colpe lontano dall'Italia. Lui e Genny si sono detti addio e quest'ultimo è tornato a casa per occuparsi della sua famiglia e dei suoi affari almeno fino al ritorno di suo suocero che da subito lo ha messo sotto accusa capendo che ha fatto di tutto per fregarlo e mettere le mani sui suoi affari. L'uomo sembra pronto a vendicarsi, riuscirà ad ottenere quello che vuole senza andare incontro alla morte?

