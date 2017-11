IO, ROBOT/ Su Italia 1 il film con Will Smith e Bridget Moynahan (oggi, 24 novembre 2017)

Io, robot, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Will Smith e Bridget Moynahan, alla regia Alex Proyas.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film fantascientifico in prima serata su Italia 1

NEL CAST WILL SMITH

Il film Io, robot va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola fantascientifica che è stata realizzata nel 2004 con Will Smith nei panni del protagonista. Il film è stato diretto da Alex Proyas e ispirato totalmente al romanzo omonimo scritto da Issac Asimov. Oltre a Will Smith nel cast figurano Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood e Chi McBride. James Cromwell interpreta lo scienziato Alfred Lanning. L'attore americano ha ottenuto una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista nel film Babe - Maialino coraggioso. Nel 2017 è entrato nel cast del film Marshall, diretto da Reginald Hadlin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO, ROBOT, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

La Us Robots sta per lanciare il suo nuovissimo modello di robot domestico. Siamo nel 2035 e l'umanità convive con androidi umanoidi, diventati un vero e proprio bene di lusso presente in tutte le case del mondo. L'agente Spooner, però, è convinto che la natura dei robots di ultima generazione sia tutt'altro che pacifica. Il nuovo caso su cui è chiamato ad indagare, riguarda il presunto suicidio di Alfred Lanning, a capo della Us Robots. Prima di morire lo scienziato lascia a Spooner una sorta di testamento olografico che spinge l'agente a convincersi che la morte di Lanning presenti tutte le caratteristiche di un omicidio. Con l'aiuto della scienziata Susan Calvin, inizia così ad indagare sulla vera natura dei robots per comprendere se essi rappresentino o meno di una minaccia per l'umanità. Nel corso di una perlustrazione nel laboratorio personale di Lanning, Spooner scova un robot Ns5, Sonny. Quest'ultimo, dimostra di provare sentimenti ed emozioni umane, affermando di non aver ucciso lo scienziato che definisce come un padre. Ma prima che Spooner possa approfondire la conoscenza del robot, Sonny viene accusato dell'omicidio di Lanning e tratto in arresto. Le indagini di Spooner infastidiscono Lawrence Robertson, proprietario della Us Robots che invia un commando di Ns5 ad uccidere l'agente. Quest'ultimo riesce però a salvarsi, scoprendo di possedere parti bio meccaniche impiantategli dallo stesso Lannign in seguito ad un grave incidente in cui venne coinvolto diversi anni prima. Nel frattempo, Susan Calvin cerca di comprendere la vera natura di Sonny, scoprendo alcune peculiarità. Il robot è infatti diverso dagli altri Ns5. È dotato infatti un cervello di riserva grazie al quale riesce ad assumere decisioni di tipo emotivo. Nel frattempo la città di Chicago viene assaltata da gruppi di Ns5 che costringono gli abitanti a rinchiudersi in casa dando vita ad una sorta di dittatura robotica.

