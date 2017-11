Il Principe Harry e Meghan Markle / Sposi: l’annuncio ufficiale è dietro l’angolo, Buckingham Palace riunito

Il Principe Harry e Meghan Markle, presto sposi: lo staff di Buckingham Palace si è riunito per una riunione importante, l'annuncio delle nozze sta per arrivare.

24 novembre 2017 Valentina Gambino

Il Principe Harry e Meghan Markle presto sposi

Il principe Harry del Galles e Meghan Markle, presto sposi. Questo è ciò che si vocifera in maniera incessante, da alcune ore. Secondo voci più che accreditate, all'annuncio ufficiale mancherebbe davvero poco. È questione di giorni, o forse proprio di minuti e presto, si scoprirà quando i due ragazzi convoleranno a giuste nozze. I reporter della Bbc e le loro preziose fonti interne, hanno diramato la notizia e non aspettano altro che sentirlo dire in maniera ufficiale. Sembra anche che lo staff di Buckingham Palace si sia riunito per una riunione che è stata apostrofata come "importante" e quindi, dovrebbe essere proprio questione di attimi. Nel frattempo, paparazzi e giornalisti sono già appostati dinnanzi Kensington Palace la dimora dove alloggiano entrambi i figli di Carlo e Lady Diana. A quanto pare, la notizia dell'ex principe ribelle, dovrebbe vedere la luce a breve perché la coppia, non vede l'ora di potersi vivere appieno, nel rispetto dell'amore e del "protocollo" reale che il nome di lui prevede.

Il Principe Harry e Meghan Markle ad un passo dalle nozze

Anche le attentissime agenzie di scommesse britanniche si sono allertate non poco e quindi, gli indizi sembrano tutti remare a favore dell'imminente annuncio ufficiale. A tal proposito infatti, le agenzie hanno chiuso da ieri, qualsiasi scommessa riguardasse l’annuncio del matrimonio di Harry con la bellissima attrice. In questo ultimo periodo, Meghan Markle ha lasciato la serie Suits e da Toronto è prontamente volata in quel di Londra dal suo amatissimo fidanzato. Il fidanzamento ufficiale con il nipote prediletto della regina Elisabetta, sembra essere così imminente da allertare le maggiori fonti di stampa mondiali. "I mobili della sua casa di Toronto andranno in un magazzino", ha confidato una fonte a Us Weekly, "mentre i suoi effetti personali verranno spediti nel Regno Unito". Con l'addio alla serie Suits, per Meghan sta per aprirsi un glorioso futuro fatto di amore, impegni reali e anche sacrifici. Per amore però, sembra proprio essere disposta a tutto tanto che, tra le altre cose, ha lasciato i suoi due adorati cani (un beagle di nome Guy e un labrador di nome Bogart) a Los Angeles da sua madre.

