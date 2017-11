Jeremias Rodriguez / Arriva in ritardo a Mattino 5 e svela la verità sul bacio ad Aida Yespica

Jeremias Rodriguez arriva in ritardo a Mattino 5 nella puntata di oggi 24 novembre e finalmente svela la verità sul presunto bacio ad Aida Yespica

24 novembre 2017 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip

"Per me è tutto nuovo, sono in giro tutto il giorno e mi sono addormentato un pochino": è con queste parole che Jeremias Rodrigiuez, oggi ospite di Mattino 5, spiega il suo essere frastornato e si scusa con Federica Panicucci di essere arrivato tardi in trasmissione. Il fratello di Belen Rodriguez, che ieri è stato ospite al Maurizio Costanzo Show, non è ancora abituato ai ritmi televisivi e ammette senza peli sulla lingua di non essersi svegliato in tempo. "È tutto un casino, mi fermano tutti. Non sto uscendo tanto. Ho rivisto la mia ex e abbiamo ricominciato a parlare. Belen è contenta, non si aspettava tutto questo, diciamo che aveva un po’ paura all’inizio" racconta ancora Jeremias, che si esprime anche sulla storia d'amore tra sua sorella Cecilia e Ignazio Moser: "Lui mi sembra sincero, non lo conoscevo prima e da quello che ho visto sembra sia innamorato".

IL BACIO CON AIDA YESPICA? "IO HO DETTO DI NO MA..."

Mentre su Francesco Monte, Jeremias Rodriguez confessa: "Ho incontrato Francesco appena sono uscito dalla casa e l’ho visto abbastanza bene. Ovviamente non è una cosa bella ma succede in tutte le storie d’amore, uno soffre sempre". Inaspettatamente Jeremias si esprime anche sul presunto e discusso bacio con Aida Yespica dietro la tenda del confessionale e rivela: “Il bacio c’è stato? Io ho detto di no, ho detto quello che mi andava di dire” – e prosegue – “All’inizio non era il tipo di donna che poteva piacermi. Poi, piano piano, qualcosa è cambiato”. Infine non può mancare il pronostico su chi sarà il vincitore del reality show: "Per me vince Daniele (Bossari). La lite con lui è stata un’incomprensione. Quando mi arrabbio dico quello che mi viene nel momento, non ci penso troppo".

© Riproduzione Riservata.