Kellan Lutz e Brittany Gonzales si sono sposati/ L'Emmett Cullen di Twilight non è più sulla piazza

Kellan Lutz e Brittany Gonzales si sono sposati, l'annuncio arriva direttamente dai social dove Emmett Cullen di Twilight ha mostrato le foto insieme alla sua neo sposa

24 novembre 2017 Hedda Hopper

Kellan Lutz e Brittany Gonzales

I fan di Twilight faranno bene a mettersi l'anima in pace perché come se la fine dello storico amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson (ormai di qualche anno fa ma sempre una ferita aperta) non bastasse, ecco arrivare la notizia che Emmett Cullen non è più sulla piazza. In realtà nel film il suo personaggio era innamoratissimo e impegnatissimo ma adesso anche l'attore che gli ha prestato il volto, Kellan Lutz, ha annunciato di aver convolato a giuste nozze con la sua compagna e per farlo ha usato i social dove ha mostrato felice le fedi insieme alla sua neo sposa. I commenti positivi non sono mancati così come quelli di fan addolorate pronte a strapparsi i capelli, ma chi è la fortuna che è riuscita a rubare il cuore del vampiro?

CHI È LA FORTUNATA?

A sposare Kellan Lutz, l'Emmett Cullen della fortunata saga, è la compagna e modella Brittany Gonzales. Proprio lei è riuscita a rubare il cuore all'attore che proprio qualche mese fa le avrebbe fatto la proposta a New York. All'epoca fu una fonte anomina a svelare il nome della fidanzata dell'attore ad Us Weekly e anche in questo caso le nozze sono avvenute in gran silenzio almeno fino a quando lo stesso Lutz non ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la neo sposa e con le fedi nuziali e i libretti incise sulle due copertine le parole Mr. e Mrs.. Brittany Gonzales, Kellan Lutz. L'attore ha scritto: "Il Thanksgiving è di gran lunga la mia festa preferita. Cerco sempre di condurre una vita fatta di gratitudine apprezzando ogni giorno le persone. Quest'anno è stato l'anno migliore in assoluto e sono estremamente grato di poter affrontare la vita con la mia migliore amica e moglie dei miei sogni. Grazie Dio!". Un Ringraziamento con i fiocchi per lui.

